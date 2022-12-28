總統：感謝不分朝野共同支持 提升台灣國防戰力

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（中央社記者溫貴香台北28日電）總統蔡英文昨天宣布恢復1年期義務役並強化訓練內容。她今天表示，感謝不分朝野共同支持，提升台灣國防戰力，展現捍衛國家決心，執政團隊會持續溝通討論，保護最珍貴的民主自由。

總統今天在臉書發文表示，昨天，她帶領執政團隊向大家報告，2024年起，將恢復1年期的義務役，並強化相關配套措施，包括增強訓練內容、提高役男薪資等。感謝不分朝野的共同支持，提升台灣國防戰力，展現捍衛國家的決心。

總統說，看到朝野政黨及社會各界透過社群等各種管道，給予許多建議，期盼讓1年期義務役方案的相關配套措施更完善，訓練更紮實；謝謝大家積極表達看法，執政團隊都會抱著開放的態度，持續精進調整，也希望朝野政黨、民間團體、專家學者、社會各界，能夠進行更多良性的討論與溝通，讓方案更好。

此外，對於總統過去競選政見是「改良式募兵制」等疑問，總統再次說明，當年的主張是，全募兵制和全徵兵制之間，要找出最理想的制度。

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總統說，昨天提出的「強化全民國防兵力結構調整方案」，其中，志願役（募兵制）是主戰任務，義務役（徵兵制）則是守備任務，與其說徵募並行，不如說是徵募雙軌制，有不同的兵源，也有不同的任務，在訓練上強度不同，內容也不同，但在保護國家、維持社會穩定上，都是相互合作。

總統說，相信捍衛心愛的家園，是每一個人共同的目標，期盼團結一致，持續溝通討論，攜手保護最珍惜的民主自由。（編輯：林興盟）1111228