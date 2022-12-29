蔣萬安擬恢復重陽敬老金 柯文哲：不意外但仍失望

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（中央社記者郭建伸台北29日電）台北市長蔣萬安擬推動恢復重陽敬老金政策，前市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，妥協比堅持容易，期許新政府有更多道德勇氣，不要債留子孫，台北市要的是真正的社會福利政策，不要重回民粹政治老路。

蔣萬安今天表示，已指示社會局，朝明年恢復發放新台幣1500元重陽敬老金方向推動，發放方式則要了解民眾實際意見。

柯文哲今天透過臉書表示，他卸任台北市長時的交接致詞，特別交代「不因短期利益犧牲長期利益、不因少數利益犧牲多數利益、不因政黨利益犧牲國家利益」，更重要的是要堅持這些理念，堅持做對的事。

柯文哲表示，蔣萬安宣布明年恢復普發重陽敬老金，他好奇這筆錢從哪裡來，是否挪用其他社福預算、工程預算或是舉債。

柯文哲表示，政府預算就這麼多，社福資源應挹注給需要的人，並依社會狀況彈性調整，而不是普發，應盡可能建立可長可久的長者福利制度。

柯文哲提到，他任內補助綜所稅率20%以下長者健保費 ，一人一年新台幣9912元，一年就要花31億元；民國121年台北市的老年人將增加到68萬人，將有48萬名長者可享有健保費全額補助，屆時總支出高達42億元，而醫療是人權，健保費補助可以真正維繫老人家的生活與醫療品質。

柯文哲表示，不少長者在拿到1500元現金時會開心幾天或幾小時，但這樣的政策完全不符合「社會福利應該偏向弱勢者」的原則，如果還要用人工發放，更會增加行政成本。

柯文哲表示，這樣的改變他雖然不意外，但仍有些失望，期許新政府有更多的道德勇氣，不要債留子孫，台北市要做的是真正的社會福利政策，不要重回民粹政治的老路。（編輯：蘇志宗）1111229