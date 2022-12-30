傳李縉穎接國民黨竹市主委 高虹安：會安排拜會

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新竹市長高虹安（中）30日受訪表示，對於國民黨新竹市黨部主委將由前立委李嘉進之子李縉穎接任，這象徵了吸引優秀人才到新竹市服務，是非常好的事情。中央社記者魯鋼駿攝 111年12月30日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）外傳國民黨主席朱立倫欽點前立委李嘉進之子李縉穎出任新竹市黨部主委，新竹市長高虹安今天表示，這象徵吸引優秀人才到新竹市服務，是好的事情，她會盡快安排拜會。

媒體報導，國民黨中常會去年11月17日通過同舟計畫，2019年9月因違紀參選立委被開除黨籍的李縉穎獲「刑期減半」，原要6年才能回黨，藉由同舟計畫在今年底回復黨籍。朱立倫任命李縉穎等黨內年輕人到地方歷練，除了負責黨務和選務外，也將培養成未來可在當地參選議員、立委或縣市長的人才。

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高虹安今天接受媒體聯訪時表示，2019年鴻海創辦人郭台銘在參選總統期間，以及李縉穎2020年參選立委時，她與李縉穎有很多互動，針對國民黨新竹市黨部主委將由李縉穎接任，象徵吸引優秀人才到新竹市服務，是非常好的事情。

高虹安表示，相信未來不同政黨都能和諧為新竹市民服務，她將在李縉穎正式接任國民黨新竹市黨部主委後，盡快安排祝賀及拜會。（編輯：李錫璋）1111230