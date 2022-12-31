趙少康：侯友宜只要表態參選2024 朱立倫也擋不住

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨2024總統人選備受外界關注，戰鬥藍發起人趙少康今天說，新北市長侯友宜只要早早清楚表明要參選，國民黨主席朱立倫想擋也擋不住；鴻海創辦人郭台銘想選也沒問題，趙少康更建議，郭台銘應重回國民黨。

趙少康今天針對2024總統大選情勢透過新聞稿發表看法認為，2024是大選年，影響台灣是否能夠振衰起弊、重現繁華，兩岸能不能保持和平、避免戰爭，2024將是關鍵，而現在媒體、社會關注的氛圍也已集中在此。

趙少康認為，餓死的駱駝比馬大，民進黨終究是充實而完整的政黨，有一定基本盤，相對起來會打會鬧的民眾黨主席柯文哲只是小打小鬧，估計會參選總統，民眾黨在立委也會有較好收穫，但不容易影響總統大局。

對於國民黨，趙少康說，國民黨的麻煩就是小資產階級、瞻前顧後，不敢放膽放手或豁出去拚。九合一選後，侯友宜民調碾壓所有人，有老百姓充分的支持就知道所謂落跑不落跑，根本不是問題。

趙少康認為，只要侯友宜早早清楚表明要參選，會主動登記參加初選爭取提名，國民黨主席想擋也擋不住，自然可以免去一些遐想。至於化解一些深藍選民的疑慮和需要擬定和宣揚政策的幫手，國民黨內人才濟濟，只要侯友宜肯發話接納，就會有很多人來響應。

趙少康也說，郭台銘想選也沒有問題，即便上次退黨一著錯，只要認錯，請朱立倫再來同舟一次，加回來就是了，也不會有什麼困難。郭台銘應發揮快速、敏銳、決斷的個人特色，即刻重回國民黨，為下架民進黨，找回獨立自主的台灣登高一呼。

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趙少康說，朱立倫除了正選副選、先發救援以外，也應思考內閣歸屬及如何拿回立法院，才能完成完全執政的效率和目標，當然遙指立法院長的不分區第1名也最為關鍵。

趙少康強調，多年以來，藍軍群眾口口聲聲喊團結、團結、團結，但單打獨鬥的拳擊賽只有想盡辦法繼續擊倒對方，根本沒法團結，大家要把它想成分工合作的球賽，個人有個人的位置，才會發揮團體的戰鬥力。（編輯：林克倫）1111231