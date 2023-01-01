2024大選 朱立倫：無私無我、走對路提最強候選人

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（中央社記者王承中台北1日電）國民黨2024大選是否推出「郭侯配」備受關注，黨主席朱立倫今天表示，現在全心全力拚立委補選，將來國民黨一定會團結努力推出最強、最好的候選人；國民黨一定要走對的路、提對的人，一定要無私無我、團結努力才能勝選。

今天是中華民國112年元旦，國民黨上午在中央黨部前廣場舉行元旦升旗活動，黨主席朱立倫、前總統馬英九、副主席夏立言、連勝文、秘書長黃健庭偕同多位黨籍立委、中常委及黨務主管出席。

針對今年對國民黨有什麼新的期許，朱立倫在接受媒體聯訪時表示，希望國民黨在今年能夠更團結、更努力，最後能夠勝利成功，國民黨就是不斷的在改革、努力當中獲得更多民眾的支持。

對於總統初選時程是否在3月，朱立倫表示，目前沒有定任何一個時程，現在最重要的工作是面對接下來的台北市及南投縣的立委補選，全黨一定要團結一致，大家全心全力的來支持國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇以及南投立委的補選。

媒體詢問，中廣董事長趙少康喊話鴻海創辦人郭台銘要先跟國民黨道歉，再用同舟計畫讓郭台銘回黨。朱立倫表示，國民黨永遠大門敞開，歡迎每一位好朋友，即使不是國民黨員，都歡迎大家來支持國民黨。

朱立倫指出，不管今天是藍色的、白色的或其他各個顏色，最後能夠團結支持國民黨，必須要靠各界的力量一起來。如果大家願意加入國民黨，國民黨都非常歡迎。全黨最後一定會團結努力，共同爭取2024大選全面勝選。

國民黨2024大選是否推出郭台銘與新北市長侯友宜的「郭侯配」，備受關注；朱立倫對此指出，國民黨現在全心全力在拚補選，將來國民黨一定會團結努力推出最強、最好的候選人。

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朱立倫在致詞時表示，過去這一年，國民黨不斷的改革、團結、奮鬥，走過非常艱辛、非常困難的時期，終於迎向去年九合一大選的勝選。國民黨一定要走對的路、提對的人，國民黨一定要無私無我、團結努力才能勝選。

朱立倫指出，國民黨的路線就是為全民拚好日子，讓大家能安心、安定、安全，這是國民黨全力以赴的路線。國民黨不但要走對的路、提對的人，更重要是放下自我，以整體大我為原則，無私無我的團結努力，共同爭取人民認同。迎向112年，國民黨不但要更團結、更努力，還要共同迎向勝利。（編輯：楊蘭軒）1120101