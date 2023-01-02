趙少康籲爭取立法院長 朱立倫：媒體人有很多想像

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（中央社記者王承中台北2日電）2024總統大選，中廣董事長趙少康建議國民黨主席朱立倫可排不分區立委，爭取擔任立法院長。朱立倫今天表示，趙少康是媒體人，總是會有很多的創造力、想像力，現階段最重要工作就是讓國民黨贏得台北市、南投縣立委補選。

距離台北市第3選區立委補選剩不到一週，國民黨主席朱立倫今天下午與台中市長盧秀燕同台，一起出席新春親子嘉年華活動，為國民黨候選人王鴻薇站台拉票。

戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康昨天表示，新北市長侯友宜及鴻海創辦人郭台銘任一位出來都可以贏得2024總統大選，建議朱立倫可當不分區立委第一名，爭取立法院長職位。

朱立倫在會前接受媒體聯訪時指出，每個人有每個人的角色，趙少康是媒體人，總是會有很多的創造力、想像力，侯友宜是最好的新北市長，現階段做好市長工作，而他現階段最重要工作就是讓王鴻薇當選，還有接下來南投立委補選。

朱立倫表示，他身為黨主席，就是把總教練工作做好，謝謝趙少康的發想，他會把現在自己的角色做好。

媒體詢問，外傳侯友宜有意找國民黨立委江啟臣接棒參選新北市長，朱立倫表示，侯友宜跟盧秀燕都是最強母雞，也是最好的直轄市市長，侯友宜現在全力拚市政，江啟臣亦是立法院最重要戰將、台中最優秀立委，既然侯友宜、江啟臣都否認，對此傳言他無法回覆。

媒體追問，趙少康過去表態有意角逐2024總統初選，日前指自己是「救援投手」，是否有「殺朱拔侯」意味。朱立倫說，他會好好做黨主席，大家團結一致並把現在的角色扮演好，國民黨要走對的路、提對的人，及放下自我、無私無我團結努力，就能得到民眾認同並勝選。

對於有人批評國民黨用同舟計畫找回失聯黨員，但也把黑金、黑道找回來。朱立倫表示，有這樣批評的人，請直接點名誰是黑金，不用影射這些回到國民黨的7萬多位黨員，而國民黨的排黑條款一直比民進黨更嚴格，不合規定者，絕對不可能提名。

針對國台辦主任宋濤發布新年談話稱，基於一中原則跟九二共識之下，會和有識之士協商，媒體詢問，國民黨會跟中國大陸協商。

朱立倫回應說，國民黨跟對岸的管道是很暢通的，兩岸對話跟交流最重要是為人民做事情，幫民眾解決問題，現階段最關心的是台胞、台商、台生可否回台過年，國民黨會全力來幫忙，希望對岸能全力支持，更拜託民進黨讓台灣人回家過年。

去年全國稅收超徵新台幣4500億元，總統蔡英文主張錢要花在刀口上，朱立倫表示，這4500億元是全民的血汗錢，現在要過年，可不可以把這些錢分給弱勢，這才是國民黨強調的要還稅於民、發現金，很多民進黨立委也跟進，但蔡政府現在又後悔，他認為民眾無法接受。（編輯：林克倫）1120102