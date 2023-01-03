國民黨團：召開立院臨時會 討論全民發現金

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北3日電）去年稅課收入優於預期，實徵數大於預算數，國民黨立法院黨團今天召開「還稅於民，還要等多久？」記者會，建議立法院召開臨時會，討論全民發現金。

對於國民黨團所提呼籲，民進黨立法院黨團書記長郭國文受訪指出，新台幣1800多億元的稅金，行政院長蘇貞昌日前已表示，預計會發現金，但發送模式和對象，行政單位都需要一點時間進行研擬。

郭國文指出，由於今年度的預算即將審查通過，即便開臨時會，恐怕也來不及在過年前發放，不如讓行政單位多花點時間來審慎安排；不過，他也認為，規劃的同時應盡快回應民眾的需求。

國民黨團今天召開記者會，總召曾銘宗主持，首席副書記長謝衣鳯及立委費鴻泰、林德福、鄭天財出席。

謝衣鳯說，還稅於民，應該要發現金，建議立法院召開臨時會，討論全民發現金。

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曾銘宗也說，假設立法院需要召開臨時會來討論現金發放的方案，國民黨團全力支持，越快越好；最好是農曆過年前就發放現金。

談及去年稅課收入優於預期，費鴻泰指出，政府處理還稅於民，不能只是預計處理去年4500億元中的1800億元，應把過去兩年的情形一併來看。他預估，前年和去年加起來，應有將近9000億元的規模，這些錢用到哪裡，必須向全民說清楚。（編輯：蘇龍麒）1120103