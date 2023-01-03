中國啟程港澳轉機來台旅客 蘇貞昌：研議檢疫措施

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（中央社記者賴于榛台北3日電）中國疫情再起，行政院長蘇貞昌今天說，請中央流行疫情指揮中心在執法公平性的考量下，研議對從中國啟程經香港、澳門轉機抵台的旅客，採行適當檢疫措施。

行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組指出，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形、評估邊境開放後現況、以及疫苗施打情況等議題。

羅秉成說，指揮中心在會中報告，中國本土疫情嚴峻，官方公佈疫情指標明顯低估，城市及農村等各地疫情持續上升，整體疫情可能持續超過3個月，日、韓、美、印度、義、英、法等國皆宣布強化對中國入境旅客的檢疫措施。

指揮中心表示，由於韓、日近期自中國移入病例增加，歐盟擬於明天召開危機應對會議，討論對中國入境旅客的一致性措施。

蘇貞昌表示，上個週末有許多演唱會及跨年活動在各地舉辦，許多場次都有爆滿及門票售罄的情形，顯見民眾已逐漸習慣恢復正常生活，不過因近日進入秋冬時節，疫情有上升趨勢，請指揮中心密切追蹤疫情發展。

蘇貞昌並指出，中國疫情再起，為保護民眾健康，降低境外移入風險，除現行所實施自中國入境及金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR的措施外，請指揮中心在執法公平性的考量下，研議對從中國啟程經香港、澳門轉機抵台的旅客，採行適當檢疫措施。

本土疫情部分，指揮中心報告說，全國新增病例數快速上升，將持續加強長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並宣導個人衛教防護措施，而境外移入病例數上升，春節前返鄉人潮可能增加社區風險，將持續監測國內變異株檢出情形及嚴重度變化。

指揮中心指出，農曆春節前一週自中國入境訂票人數已增至1萬1646人次。

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另外，今年元旦起實施自中國入境及金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，指揮中心說，元旦當天共採檢旅客657人，其中陰性493人、陽性164人，陽性率為25%，其中Ct值小於或等於30者計有42人，將抽樣進行病毒基因定序。

疫苗接種狀況部分，指揮中心報告顯示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.8%，第3劑為75.6%，第4劑施打率則為19.5%，累積施打已超過6522萬人次，目前次世代疫苗數量充足，請民眾踴躍接種。（編輯：郭無患）1120103