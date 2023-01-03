春季將訪美 柯文哲：要邁向執政黨需做好基本工作

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（中央社記者郭建伸台北3日電）台灣民眾黨新任秘書長由熟稔外交事務的周台竹接任，而主席柯文哲將在今年春季啟動訪美行程。柯文哲表示，不諱言台灣未來美、日、中的處理問題是重點，若能處理好，台灣的問題就解決一半。

原民眾黨秘書長謝立功卸任後，由曾任駐外大使、台北市政府涉外事務總監周台竹擔任秘書長，台灣民眾黨中央黨部今天舉行新舊任秘書長交接儀式，柯文哲頒發聘書給周台竹，並致贈謝立功感謝狀。

由於兩週後就逢農曆春節，柯文哲、周台竹、謝立功3人也在現場揮毫寫春聯，盼民眾黨來年「揚眉兔氣」。

周台竹表示，他沒做過黨務工作，但在公務生涯超過40年，過去從事外交工作每3年就要換一次；之所以接下秘書長職務，是認同柯文哲的正直誠信，希望未來會讓外界耳目一新。

柯文哲近日傳出將在春節後訪美，外界好奇周台竹擔任秘書長的人事安排是否與美國行有關。

柯文哲表示，不諱言台灣未來美、日、中的處理問題是重點，若能處理好，台灣的問題就解決一半；民眾黨要邁向執政黨，有些基本工作要做，這也是聘任周台竹擔任秘書長原因。

柯文哲說，抗中保台不能只喊口號，要實際做事，若現在變成和平保台，但仍要備戰、能戰才能保台避戰。

媒體追問柯文哲規劃訪美、日的具體時程。周台竹表示，他曾與柯文哲討論過訪美事宜，原則上是春天，至於確切時間點還在考慮中。

周台竹說，美國是台灣最重要的國安盟友，萬一對岸有舉動時，相信沒有人會反對美國有足夠實力幫助台灣。

周台竹表示，外交兩岸政策一定會想盡辦法讓兩岸解決雙邊分歧，不是完全不努力就直接備戰，

周台竹表示，柯文哲提過台灣要能備戰、能戰，才會有和平，在這之前會嘗試所有可能，讓對岸了解用和平方式解決兩岸分歧，比較符合各方利益。（編輯：蘇龍麒）1110103