陳其邁表態相挺 蘇貞昌：倍感溫暖

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（中央社記者賴于榛台北3日電）高雄市長陳其邁元旦時表態，他身為高雄市長，支持行政院長蘇貞昌。蘇貞昌今天到台北郵件處理中心視察春節國際包裹檢疫前受訪表示，在沉默螺旋效應的此刻，陳其邁願意站出來講話倍感溫暖。

蘇貞昌也說，請大家給行政團隊肯定的溫暖，另外，總統蔡英文也已表示，立院會期結束後就會檢討府院及內閣人事布局，「護國為民是行政院長責任，而院長任免是總統職權，請大家尊重」。

另外，金融時報報導，美國軍事代表團上月低調訪台，評估台灣軍力，並探討擴大與美軍合作對台灣軍力的助益。蘇貞昌說，極權國家霸權武力擴張，讓區域不穩，讓全球和平受到挑戰，全國有共同價值的民主國家，增加彼此之間的互動是最重要的。

他說，要有決心要做事才能「得道多助」，各方來相助都會很感謝，大家一起維護世界區域和平穩定，才能永續自由民主的生活方式。

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此外，蘇貞昌臉書日前在跨年夜貼出「太狠了」政績影片，影片配音與剪輯特地採用「中國式」網路風格，形容蘇貞昌推動上述政策的態度，「這個男人太狠啦」，但被外界質疑，影片是用抖音所製作。

蘇貞昌今天解釋，影片用的是全球民眾都能使用的微軟影音軟體，不是中國軟體，主要是希望中國民眾翻牆後，可以看到並習慣民主國家政府如何為民眾做事。（編輯：蘇龍麒）1120103