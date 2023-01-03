趙少康：和侯友宜心有靈犀 籲朱立倫勿做強國棋子

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）戰鬥藍發起人趙少康今天說，面對役期議題，國民黨不知道乘勝追擊，反而跟著民進黨去「有條件」支持，奉勸國民黨主席朱立倫「不要做強國的棋子」，美國有美國的利益，中華民國有中華民國的利益。

對於新北市長侯友宜在元旦說「不要做強國的棋子」，趙少康說，他們沒有串通，只是心有靈犀一點通，奉勸朱立倫「不要做強國的棋子」。如果要定國民黨的政策政綱，應該完整提出來，讓社會和黨員充分了解和討論，透過黨代表大會決議，不是主席的意見就是黨意。

總統蔡英文宣布義務役期恢復為1年。國民黨表示支持兵役改革的立場，並提出3大項目、7大配套。但趙少康今天透過新聞稿呼籲國民黨中央不可跟著民進黨跑，他認為，民進黨受到美國壓力，又怕得罪年輕選民，所以蔡總統才說這是無比困難的決定。至於國民黨中央，又怕美國，又怕被戴帽子，又沒有自己的論述能夠引領風潮，只好跟著民進黨跑。

趙少康說，國民黨中央看到的是民調7成支持恢復役期，他看到的是3成反對，因為7成支持是事不關己空的數字，3成反對的是紮紮實實的堅強抵抗，否則民進黨為什麼會這麼害怕，為什麼會認為是九合一敗選的重大原因，為什麼要拖到2022最後才不得不宣布。

趙少康表示，國民黨不知道乘勝追擊，反而跟著民進黨去「有條件」支持，忘了九合一勝選的原因及2024必然是「戰爭與和平」的選擇，連民進黨都知道要趕快逃避「民進黨就是戰爭」的代名詞，想把「抗中保台」轉為「和平保台」，國民黨還傻傻的跟在民進黨後面。

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趙少康也說，國民黨中央不敢反對，於是提出了一些「條件」，包括改善服役內容與品質等3大項目，以及開放具相關專長的役男申請等7大配套；不知道是誰搞出的這些莫名其妙的配套，程度也太差，要拼湊也應該拼湊得像點樣，否則會讓人笑，當民進黨的尾巴黨都沒人要。

他認為，國民黨如果想在2024重新成為執政黨，就必須勇敢的站出來，導正民進黨的錯誤，引領台灣遠離戰火，走正確的道路。（編輯：翟思嘉）1120103