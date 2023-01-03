郭侯密談2024？柯文哲：我也跟郭台銘見過很多次

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（中央社記者郭建伸台北3日電）傳出新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘多次會面談及2024搭檔。民眾黨主席柯文哲說，消息聽起來就怪怪的，他跟郭台銘也見過很多次；至於是否與郭台銘談及2024，他說他的做人原則是「大家方便就好」，只要所作所為對台灣有好處，不用想太多。

台灣民眾黨中央黨部今天舉行新舊任秘書長交接儀式，柯文哲頒發聘書給新任秘書長周台竹，並致贈前秘書長謝立功感謝狀。由於兩週後就逢農曆春節，3人也在現場揮毫寫春聯，盼民眾黨來年「揚眉兔氣」。

鏡週刊報導，侯友宜跟郭台銘曾於九合一選舉前私下會面至少3次，談及正副總統搭檔一事；雖然雙方未談成參選搭檔，但已有「你選，我就不選」共識。

媒體詢問柯文哲，若「郭侯配」2024成真，是否擔心被邊緣化。柯文哲表示，國家有國家要處理的問題，不用每次都把選舉掛在嘴上，且選舉是一個過程，在過程中凝聚國家的共識，或聚焦處理問題，而不是老是在講「誰跟誰配」，太多陰謀論。

柯文哲表示，郭台銘跟侯友宜密會的消息傳出來，他反而要問是怎麼傳出來的，「聽起來就怪怪的」。

柯文哲說，他跟郭台銘見面過很多次，報紙沒有寫什麼，他倒是覺得應認真做事，而台灣有台灣當前要面對的問題。

媒體也問柯文哲，與郭台銘會面是否觸及2024及搭檔議題。柯文哲表示，他的做人原則是「大家方便就好」，只要心存善念，所作所為對台灣有好處就好，每天想東想西，人生實在不用活得那麼痛苦。（編輯：翟思嘉）1120103