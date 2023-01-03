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國合會海外服務團報名 歡迎民眾當志工

2023/1/3 14:09
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（中央社記者黃雅詩台北3日電）隨著疫後國境開放，國合會今天宣布，112年度「海外服務工作團」第一梯次長期志工招募，預計派遣志工至13個國家，專長需求多達37項，即日起至2月3日開放線上報名。

國合會副秘書長史立軍今天出席外交部例行記者會時表示，本梯次將招募具教學、營養衛教、網路工程、行銷募款、動物保育及田野調查等專長志工，服務時間為6個月到1年不等。

史立軍表示，112年度的國合會志工招募，將提供民眾更多元的海外志願服務機會，歡迎有意願者踴躍報名，解鎖出國當志工的夢想。

史立軍表示，國合會海外服務工作團除了派遣以邦交國為主的長期志工，近年也持續與不同性質的國際非政府組織合作派駐專案志工，例如今年將與台灣好鄰居協會（Good Neighbors）合作派遣具行銷募款、計畫營運、心理諮商專長志工到蒙古及越南。

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史立軍表示，國合會將與獵豹保育基金會（Cheetah Conservation Fund）合作，派遣具動物保育、資訊、電機工程等專業領域志工到索馬利蘭；與舊鞋救命國際基督關懷協會（Step30）合作，派遣具田野調查經驗的志工到肯亞。

國合會指出，招募詳情及相關活動資訊請參考國合會官網最新消息（https://www.icdf.org.tw） 及「海外服務工作團」臉書粉絲團（https://www.facebook.com/TaiwanTOV/）。（編輯：翟思嘉）1120103

#國合會海外服務工作團
#史立軍
#外交部
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