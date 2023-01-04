政院普發現金6000元 朱立倫主張農曆年前入帳

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）行政院長蘇貞昌今天表示，每人普發現金新台幣6000元，國民黨主席朱立倫說，這是稅收超徵4500億元，七折八扣、打折再打折之後，勉勉強強發給民眾的；國民黨不但主張發現金，並要在農曆年前入帳。

針對經濟成果全民共享，蘇貞昌今天說，每人普發現金6000元，將於農曆年後發放，並在農曆年前加發低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，且今年每月都發放。

朱立倫下午在中常會上表示，蘇貞昌宣布每人發現金6000元，這其實是七折八扣、打折再打折後，勉勉強強發給民眾的，這呈現出民進黨違逆民意，對社會當前經濟情況，以及對民眾困境的無知與無感。

朱立倫強調，4500億是來自民眾的納稅錢，這些錢也可以清楚看到，民進黨政府長期在財政預估上的失衡，也可以看到經濟的困頓，完全沒有解決；而4500億中的700億，是法定應分配給地方政府的稅收，剩下3800億，平均每一名民眾應該有1萬6700元，但民進黨最後決定發6000元，那剩下1萬多元去哪裡。

朱立倫指出，國民黨不但主張發現金，而且要在農曆年前就能夠入帳，讓每個民眾可以快快樂樂過年，結果民進黨政府竟然說因為立法程序，無法完成，但若是行政院在下週可以將案子送出，國民黨立法院黨團一定可以在農曆年前完成相關程序，讓民眾在農曆年前拿到6000元，所以這是絕對做得到的事，只是願不願意做而已。

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此外，針對總統蔡英文發表新年談話時說，願意提供協助，助中國民眾走出疫情，朱立倫表示，國民黨過去做的叫賣台，民進黨做叫愛台。蔡總統在元旦談話主動提到兩岸戰爭不是選項，希望能和平對話，「這句話太熟悉了」，和平交流、和平對話不是國民黨長期以來主張嗎。

朱立倫說，每次他講要交流、要對話、要和平，民進黨名嘴、側翼、公職，甚至領導者永遠都說國民黨就是賣台，國民黨主張就是不愛台灣；但他也說，雖然已經罵完國民黨，已經慢了一個月，但還是樂見其成，希望兩岸持續秉持這樣的立場，彼此發揮最大善意、彼此交流對話，創造更和平環境。（編輯：蘇志宗）1120104