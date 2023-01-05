蘇貞昌：稅收超徵是因去年經濟表現亮眼

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（中央社記者賴于榛台北5日電）全國稅收去年超徵新台幣4500億元。行政院長蘇貞昌今天說，近來有部分人士將「超徵」扭曲為政府透過不當賦稅制度超收民眾的錢，但超徵或短徵，代表的是當年度國家經濟表現，去年超徵是因經濟成長表現出色。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌院會中指出，稅收超徵或是短徵，代表的當年度國家經濟表現，近日卻有部分人士將超徵扭曲為透過不當賦稅制度超收民眾的錢，「這是錯誤且扭曲的評論」。

蘇貞昌表示，之所以出現去年實徵數比預算數多的情況，主要是因為去年經濟成長表現出色、超乎預期，原來編列是以經濟成長率5.08%估算，但實際成長率達到6.53%，最大原因是當中8成來自營利事業所得稅的超徵。

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他說，2021年上市櫃公司的獲利比2020年大增7成之多，這些代表政府行政效率與民眾努力成果。

蘇貞昌也說，過去的政府曾在2009年短徵2500多億元，導致2010年不得不舉債4000多億元，而這幾年來，蔡政府儘管面對疫情、俄烏戰爭、美國升息、全球通膨等諸多考驗，這2年仍是創下亮眼經濟表現，稅收超乎預期，可以用來做更好的建設、推動福國利民的措施，不斷落實經濟成長果實全民共享。（編輯：蘇龍麒）1120105