藍喊刪陳明通等人特別費　綠：審總預算勿藉機杯葛

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北5日電）立法院朝野黨團近期將協商民國112年度中央政府總預算案。國民黨團今天點名包括國安局長陳明通在內部分首長，質疑「不適任」，揚言要刪特別費；民進黨團表示，審查總預算勿藉機杯葛。

國民黨立法院黨團今天召開「史上最高2.71兆中央政府總預算，國民黨團看緊荷包」記者會，總召曾銘宗、書記長李德維、首席副書記長謝衣鳯及立委費鴻泰、賴士葆出席。

曾銘宗表示，國民黨團對於總預算案審查的立場，除了是替民眾看緊荷包，希望政府將錢花在刀口上，同時也監督政府檢討能源政策及提出勞保年金改革方案，確保民眾用電權益及1000萬名勞工權益，並且要求還稅於民越快越好，請行政院將法案及特別預算案儘速送至立法院，希望過年前可以發放現金，讓民眾過好年。

李德維指出，112年度中央政府總預算案，增幅是史上最大，中央政府拿了這麼多納稅人的錢，國民黨團於審查時一定會為民眾看緊荷包，要求將錢用在刀口上。

謝衣鳯呼籲，請行政院將稅金發還的特別條例和相關預算案，儘速送至立法院，盼於農曆過年前趕快發現金，讓民眾過好年。

費鴻泰質疑，國安局長陳明通、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、農業委員會主委陳吉仲不適任，應刪特別費。

他也質疑，衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅的表現，揚言要刪特別費。

記者會上，提到衛福部，曾銘宗質疑，衛福部長薛瑞元去年12月對外表示國民黨打擊高端是做空股票等語，是抹黑在野黨，所以國民黨團堅持薛瑞元必須公開道歉，在薛瑞元沒有公開道歉之前，國民黨團拒審衛福部預算。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天接受媒體訪問指出，昨天彙整所有總預算預算提案，約有4000多案，其中國民黨團就有2000多案，如果這些案子要逐案審查，恐怕下星期都不見得能處理得完。

羅致政表示，民進黨團當然希望有併案、統刪的可能性，如果總預算和重要法案審查的速度越快，才越有可能加快處理發現金的法源依據，甚至是預算。

對於國民黨團的相關意見，羅致政說，國民黨一方面喊要加快審查發現金方案，一方面又要藉機杯葛，到底是要怎樣。（編輯：蘇龍麒）1120105