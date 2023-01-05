退除役官兵就業津貼入法 政院提修訂輔導條例

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（中央社記者賴于榛台北5日電）國軍退除役官兵輔導委員會自民國107年7月起試辦「促進退除役官兵穩定就業方案」今年6月底將到期，行政院會今天通過相關修法，將發放退除役官兵就業穩定津貼直接入法；草案將送立法院審議。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌說，軍人退役後職涯轉換不易，此次修法，有助促進退除役官兵長期穩定就業，除可間接提高募兵誘因，也可為國家提供必要的勞動力，草案送立院審議後，請退輔會積極溝通協調，早日完成修法。

退輔會發布新聞稿說明，107年7月1日起試辦「促進退除役官兵穩定就業方案」，發給就業穩定津貼，穩定就業3個月以上人數較試辦前成長82.5%，並縮短新退官兵初次就業尋職時間，提升就業薪資及續留原公司就業比率，有助退除役官兵長期穩定就業。

退輔會說，試辦方案將於今年6月30日終止，為穩健推動政策，因此將就業穩定津貼列入輔導條例，以法律保障退除役官兵權益，並作為常態化輔導措施；另外，配合業務實需及考量衡平性，草案也檢討修正輔導條例所定退除役官兵停止及喪失權益的事由。

退輔會指出，修正草案若三讀通過，將更完善政府對國軍的退後照顧，輔導會將積極向立院各黨團及委員溝通說明，爭取支持，期望能在今年6月底前，完成修法程序。

根據退輔會報告，促進穩定就業津貼分為參與職業訓練及經推介2類，退除役官兵參加職業訓練課程，並在訓後穩定就業3個月，可領取訓後就業津貼，其中具榮民身分者，前6個月每月可領1萬2000元，後6個月每月8000元。

另外，服役4年以上、未滿10年的退除役官兵，也就是第二類官兵，前6個月每月6000元，後6個月每月4000元。

若未參與職訓者，退輔會報告指出，只要經退輔會推介並穩定就業3個月，也可領取推介就業津貼，其中，具榮民身分者每月可領8000元，而第二類官兵可領每月4000元，至多發給1年。（編輯：郭無患）1120105