蘇貞昌：挑戰脫離傳統豬瘟疫區 明年6月擬提申請

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（中央社記者陳俊華台北5日電）行政院長蘇貞昌今天說，台灣除守住非洲豬瘟、口蹄疫拔針，1月到6月將停止除種豬外的豬瘟疫苗注射，7月起全國豬隻停止注射疫苗；若成功預計明年6月向世界動物衛生組織申請豬瘟非疫區。

行政院上午舉行行政院會，會中由農業委員會報告「近年重大動物疫病防疫成果」。行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會中轉述，蘇貞昌說，非洲豬瘟、口蹄疫跟傳統豬瘟，是豬隻最主要的3大傳染病，也是影響養豬產業國際貿易的3大障礙。

蘇貞昌說，非洲豬瘟在2018年8月傳到中國，台灣守了4年，到現在中國周邊共16個國家全染紅，只剩台灣跟日本沒淪陷；要守住非洲豬瘟，最重要的是機場、郵局，感謝辛苦的第一線防疫人員。

蘇貞昌指出，台灣不僅守住非洲豬瘟，2年半前也成功撲滅口蹄疫疫情；去年10月日本農林水產省又新增公告，台灣的農畜產公司生產加熱的禽畜肉獲准輸日，讓台灣的豬肉製品外銷，再度跨出重要且穩定的一步。

蘇貞昌說，台灣要進一步勇敢挑戰脫離傳統豬瘟疫區，從今年1月開始到6月，停止除了種豬外的豬瘟疫苗注射，7月起全國豬隻全面停止注射疫苗；如果成功，預計明年6月就要向世界動物衛生組織申請「豬瘟非疫區」。

蘇貞昌表示，期待全國6133家的養豬戶配合政府政策，繼續守住非洲豬瘟，並朝傳統豬瘟拔針非疫區邁進，希望2023年能順利達標、清除疫病，屆時台灣將成全世界極少數3種豬隻疫病非疫區的國家之一，且在短短6年時間內就達成，將是全球絕無僅有紀錄。

蘇貞昌指出，台灣10年以上沒有羊痘案例，今年1月起同時也推動羊痘拔針，並預計10月向世界動物衛生組織（WOAH）聲明非疫區；牛結節疹方面，從2021年6月後就再沒案例發生。

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蘇貞昌說，後續請農委會積極辦理各項申請豬瘟、羊痘非疫區的整備工作，包含落實全面防疫訪視、強化主動通報、被動監測、屠宰衛生檢查、環境監控等，務必與產業界充分溝通，使之願意配合，讓拔針過程圓滿順利。

蘇貞昌表示，也請農委會持續輔導屠宰場、肉品工廠取得食品安全管制系統（HACCP）認證，推動養豬設備現代化，並加速冷鏈布建，積極爭取各項禽畜產品外銷，提升產業競爭力，促進產業發展。（編輯：蘇志宗）1120105