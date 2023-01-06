曾指國民黨打擊高端做空股票 薛瑞元鞠躬道歉

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北6日電）衛生福利部長薛瑞元去年曾表示國民黨打擊高端是做空股票，國民黨立法院黨團要求薛瑞元公開道歉，否則拒審衛福部預算。薛瑞元今天出席朝野協商時，向國民黨團總召曾銘宗鞠躬鄭重道歉。

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，討論中央政府總預算案，並在一開始先協商兒童及少年性剝削防制條例及性侵害犯罪防治法部分條文修正草案。

國民黨團總召曾銘宗在會議一開始就提出程序問題，表示薛瑞元去年替參選台中市長的立法院副院長蔡其昌助選，出席「中醫師挺其昌後援會」時發表謬論，指國民黨打擊高端是做空股票。

曾銘宗表示，他曾任金管會主委，知道金管會曾9次移送高端股票異常交易資料給地檢署，何其慎重，而士林地檢署去年12月即展開調查。

曾銘宗表示，他不敢挑釁薛瑞元的醫療及法律專業，也對輔選沒意見，但政務官不能亂說話，要求薛瑞元公開道歉，否則國民黨團拒審衛福部預算。

民進黨團總召柯建銘表示，大家都是為國家做事，不會做法外行為，都是溝通政策，不管是執政、在野都一樣。

柯建銘說，民進黨選舉挫敗，陳時中、蔡其昌都落選，黨內在檢討一些事情；為了此事，他昨天兩度致電給曾銘宗、薛瑞元，呼籲曾銘宗能接受薛瑞元道歉。

柯建銘語畢，薛瑞元隨即站起身，表示今天游錫堃及各黨團立委都在場，他很鄭重地向曾銘宗道歉。

曾銘宗隨即表示，「好啦，請坐啦，OK啦」，並聊起他與薛瑞元彼此還是嘉義中學的學長學弟。游錫堃則緩頰，這樣很有誠意，事情就這樣告一段落。（編輯：蘇龍麒）1120106