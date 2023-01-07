立委補選後赴美？朱立倫：可能出訪但時程未規劃

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（中央社記者劉建邦台北7日電）國民黨主席朱立倫今天被問及立委補選結束後是否規劃赴美時說，為替總統候選人等奠下國際交流基礎，都可能有這樣訪問，包含他或副主席等都可能出訪，但詳細時程還未規劃。

朱立倫上午陪同國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇在松江路、民生東路2段附近站路口拜票。2人會中接受聯訪，媒體詢問，立委補選結束後是否規劃赴美國行程，為2024年選舉暖身。

朱立倫回應，國民黨面對國際情勢，包含美國、日本及其他民主國家，和中國大陸都要保持密切聯繫，任何時刻都會有可能安排這樣訪問，這是為替總統候選人或其他重要候選人，奠下國際交流基礎，且不管是他或副主席及黨內重要人士都有可能出訪，但詳細時程還沒規劃，現階段最重要還是王鴻薇立委補選及之後南投立委補選。

媒體詢問，面對2024大選是否考慮邀鴻海集團創辦人郭台銘回國民黨，朱立倫說，不能只靠國民黨力量，是需要團結非民進黨力量，且不管是什麼顏色都歡迎一起團結，一起支持及加入國民黨是最大目標，共同勝選讓台灣好、中華民國更好。

媒體問及，鏡週刊報導新北市長侯友宜近期與郭台銘私下見面合作結盟拚總統大選的看法，朱立倫表示，若週刊報導能相信的話，像他先前看過3、4篇報導，最後證明都是假的，應該不必證實。

關於小三通春節探親專案上路的看法，朱立倫指出，任何開放交流對話都是正面，但還是不夠，尤其對台商、台胞、台生要回來過年，應開放更多且增加航點，若民眾的家人、親戚、同學無法回來過年，不會覺得難過嗎，讓台灣同胞回來過年較重要。

朱立倫被問及關於立委補選選情時說，對王鴻薇勝選有信心，但也很擔心，很多民眾提到支持王鴻薇，希望不要贏在家裡，輸在投票所，明天一定要出門投票。

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他說，國民黨各縣市長、立委、議員等近期都來幫忙王鴻薇，非常感謝，國民黨沒有像民進黨有龐大執政資源，只有團結的心，今晚還有選前之夜，國民黨會一起團結造勢。

媒體詢問，國民黨台北市議員鍾小平接受專訪提到會爭取提名參選中正萬華區立委並組織救黨救國連線。朱立倫指出，黨內歡迎每一名想要參選的人，不管什麼想法創意都很好，最重要是讓中華民國好，台灣好，讓國民黨更強。（編輯：方沛清）1120107