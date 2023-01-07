麥卡錫當選眾院議長 游錫堃期待深化台美國會交流

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（中央社記者范正祥台北7日電）立法院長游錫堃今天透過臉書發文，恭賀美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）當選眾議院議長，並期待台美兩國國會未來能持續深化合作與交流，共同為印太區域的和平與穩定努力。

游錫堃指出，麥卡錫相當挺台，謝謝他對台灣的支持。

游錫堃表示，台灣與美國共享民主、自由、人權、法治等普世價值，期待台美兩國國會未來能持續深化合作與交流，共同為印太區域的和平與穩定努力。

歷經4天15輪投票，麥卡錫今天擺平黨內極右勢力杯葛，以216票過半票數如願執起聯邦眾議院議長槌，讓這場164年以來拖延最久的議長選舉落幕。

現年57歲的麥卡錫來自加州，擁有16年眾議員資歷。2007年進國會後，短短兩年晉身眾院共和黨領導階層，一路從首席副黨鞭、黨鞭到多數黨領袖，但議長一職卻讓他等超過7年才等到。

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在外交議題上，麥卡錫屬對中強硬派，2020年5月籌組「中國工作小組」（China Task Force）對抗中國威脅，去年12月確定共和黨將重掌眾院後，進一步宣布若當選議長將成立眾院「中國問題特別委員會」（Select Committee on China），顯示他對中國挑戰的重視。

面對台灣，麥卡錫屬友台派。擔任共和黨領袖期間，多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統，麥卡錫也特別推文恭賀。（編輯：林克倫）1120107