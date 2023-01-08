蘇貞昌宴請防疫、屏鵝公路工程人員 親自表達感謝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北8日電）行政院發言人羅秉成今天說，行政院長蘇貞昌在春節前，分批宴請防疫指揮中心、防範非洲豬瘟的部會、屏鵝公路工程負責人等政府重要施政或工程的第一線工作人員，親自表達肯定與感謝。

聯合報報導，蘇貞昌一連4天在北部飯店宴請指揮中心、農委會、衛福部等一級主管與防疫有功人士，被黨內解讀是「畢業餐會」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅秉成透過媒體群組表示，近日蘇貞昌在農曆春節前，陸續分批宴請包括屏鵝公路工程公私部門的工程負責人員、防疫指揮中心的防疫主責人員、防範非洲豬瘟的部會主辦人員，以及負責執行政院列管專案的相關部會次長及司署長。

羅秉成說，藉尾牙之際，蘇貞昌親自對這些在政府相關重要施政或工程的第一線工作人員表達肯定之意，也代表政府感謝他們的努力與付出，特別叮嚀各部會相關單位，在年節期間要持續負起責任，做好各項工作，讓民眾安心過好年。（編輯：翟思嘉）1120108