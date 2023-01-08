強化後備戰力 最後一個新訓旅249旅5日編成完畢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北8日電）為強化後備戰力，國防部民國109年提出後備戰力改革方案，宣布今年底前新編5個甲種旅（新訓旅），最後一個旅249旅5日已編成，顯示進度超前並已擁有共12個甲種旅，平時職責負責新訓、戰時協助主戰部隊。

國軍在民國109年時共有7個甲種旅，分別是6個陸軍步兵旅（153、206、302、104、257、203）、1個海軍陸戰隊新訓旅。為強化後備戰力，國防部同年7月提出「精進後備戰力」改革方案，宣布再新編5個甲種旅。

分別是駐地高雄鳳山117旅、桃園楊梅109旅、嘉義大林101旅、台南大內137旅、苗栗頭份249旅，因此加上原有7個甲種旅，目前合計編成12個，平均每旅約4000名兵力。

針對這些旅級單位任務，承平時期負責新兵訓練，戰時負責協助主戰部隊；此外，國防部曾表示，新編5個旅是編成基礎幹部人力（只有含班長以上幹部，兵都是動員或接訓而來），從編制員額調整，並沒有擴軍。

國防部也提到，這5個新編的步兵旅預計在112年12月31日前完成編成，但根據青年日報近日報導，最後一個旅249旅已在1月5日舉行編成典禮，駐地為苗栗頭份的斗煥坪營區，顯示已提前在本月全數編成。

陸軍副司令黃金財中將在249旅編成典禮表示，期勉官兵將主戰訓項與動員能量相結合，達成常後一體目標，實質提升後備戰力。

甲種、乙種及丙種旅分別為新訓旅、軍事院校及測考中心、縣市後備旅，今年1月1日起均歸陸軍司令部轄管。（編輯：蘇龍麒）1120108