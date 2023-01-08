立院擬10日三讀氣候法草案 拚平均地權13日通過

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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北8日電）各界關注民國112年度中央政府總預算案及氣候變遷因應法、平均地權條例等修法草案能否如期通過。立法院朝野黨團9日將持續針對總預算案進行協商，預計10日針對氣候變遷因應法等爭議不大的法案，進行二、三讀程序。

而攸關居住正義的平均地權條例修法草案，由於在是否限制私法人購買房地產、炒房定義及預售屋能否轉賣的部分仍有不同看法，朝野仍須進行協商，但民進黨團幹事長羅致政今天表示，一定會在13日前完成三讀。

立法院本會期預計將在13日結束，立法院朝野黨團自上週便緊鑼密鼓地進行總預算案，以及包含平均地權條例、氣候變遷因應法及菸害防制法等重要修法草案的協商，各界關注總預算案及重要法案能否順利如期通過。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗在接受中央社記者訪問時表示，明天立法院院會將會確定本週院會議程，待議程確定後，下午將繼續針對總預算案及重要法案進行朝野協商。

他表示，就他的理解，包含防制性暴力的性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例，以及將2050年淨零排放入法的氣候變遷因應法等修法草案，協商已經差不多，沒意外的話，應該10日就會進行三讀。

曾銘宗指出，平均地權條例及菸害防制法等修正草案則還有爭議，其中平均地權條例修正草案在私法人買賣、炒作的定義及預售屋能否轉賣等部分，各界仍有不同看法，他認為9日會被拉下來協商，但預期本會期還是會完成三讀。在總預算的部分，則是繼續進行朝野協商，且後續還有第二輪的協商。

曾銘宗指出，國民黨希望能延會到19日，如此朝野可繼續針對總預算案及爭議法案進行協商，同時也可以處理發現金特別條例與預算案。由於朝野對發現金已有共識，他認為立法院能在過年前完成相關法制作業程序，後續就交由行政單位進行行政作業。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政告訴中央社記者，9日院會在確認議程後，就持續進行總預算案的協商，預計10日才會進行氣候變遷因應法草案等法案的表決與二讀、三讀程序。

至於外界關注的菸害防制法與平均地權條例部分條文修正草案，是否能在休會前完成三讀，尤其在平均地權的部分，民進黨團內部對於是否限制私法人購買房地產有不同聲音，羅致政說，民進黨團9日會召開黨團大會後再做出決定，但一定會在13日前完成三讀。

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至於菸害防制法的部分，羅致政說，目前立法院長游錫堃對此案還沒召集過協商，如果總預算案處理完後，民進黨團希望能夠再拉出來協商，並且在休會前完成三讀。

至於是否要再延會到19日處理發放現金新台幣6000元的特別條例與特別預算，羅致政說，希望所有預算案與法案能夠在13日前完成，如果真的要再延會或是召開臨時會，就單純處理特別條例與特別預算就好，到時候再來談。（編輯：翟思嘉）1120108