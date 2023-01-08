到台中向黨員報告 賴清德要再擦亮民進黨招牌

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（中央社記者趙麗妍8日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天到台中市舉辦政見發表會，他表示，擔任黨主席會團結黨內、培養年輕世代，不能貪污、染黑，將再度擦亮民進黨的招牌，建立杜絕假訊息的機制。

民進黨主席補選15日投票，賴清德今天晚上到台中市南區醒修宮舉辦「向黨員報告、政見發表會」，立法院副院長蔡其昌、民進黨籍立委張廖萬堅、林靜儀、何欣純、莊競程、無黨籍立委黃國書以及多名市議員出席，現場逾500名支持者。

與會者提出意見和質疑，有低薪、高房價、假訊息、黑金、黨提名的候選人要扎根地方等建議。還有人反映，民進黨立委高嘉瑜屢屢發表與黨內相反意見，踐踏黨的形象，以及台中市第6選區（中西東南區）立委一席應禮讓黃國書。

賴清德表示，假消息來自國內海外，個人、社群媒體都有，未來建立澄清機制，中央、地方、官員、民代，第一時間應提供正確訊息，清楚快速讓民眾了解。

他也提到，「國民黨黑，民進黨不能跟著他們黑，國民黨做壞事情，民進黨不能跟著做壞事」，民進黨成立存在唯一使命，就是為台灣打拚，沒有犯錯的機會，只能做得比國民黨、其他政黨更好。

賴清德也說，關於黨內同志，如果是言論自由部分，將予以尊重，但要是扭曲事實也不能接受。對於黨務改革、向行政院提出政見、立委修法等，都不會逃避，會大刀闊斧，嚴格執行。

賴清德允諾擔任黨主席後，首要凝聚黨內團結力，重振旗鼓、穩定政局，他將再次擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」及「綠色執政、品質保證」的招牌，找回創黨精神及過去執政的光榮，不能有貪污、染黑情況，培養年輕世代，為民主、和平、繁榮的新使命打拚。

賴清德表示，未來要拚經濟、顧民生、強國防、保和平，才能平安守護台灣主權。（編輯：謝雅竹）1120108