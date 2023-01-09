接見吐瓦魯國會議長 蔡總統感謝挺台國際參與

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天接見吐瓦魯國會議長泰歐，她說，吐瓦魯開放國境後，訪賓隨即來訪，展現對兩國邦誼支持重視；泰歐肯定台灣傑出防疫表現，他說，持續支持並提倡台灣以觀察員身分參與聯合國世界衛生組織、國際民航組織等。

吐瓦魯國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo，另譯：戴伊歐）率團訪台。

蔡總統在總統府接見訪賓，蔡總統致詞提到，吐瓦魯開放國境後，訪賓隨即來訪，展現對兩國邦誼支持與重視。

蔡總統表示，2017年時她與泰歐也曾在總統府見面，當時泰歐以國會議員身分來訪，這次首度以國會議長身分率團來訪，她誠摯歡迎。

蔡總統說，長期以來，泰歐與吐瓦魯政府都用行動表達對台灣堅定支持，去年無論在聯合國大會、世界衛生大會（WHA）等國際場域，吐瓦魯都為台灣發聲，支持台灣國際參與，她要代表台灣人民向吐瓦魯政府與國會表達感謝。

蔡總統表示，這幾年雖然面對疫情挑戰，台灣與吐瓦魯持續在各領域深化合作，像是透過台灣獎學金計畫，許多吐瓦魯學生來到台灣深造。去年9月吐瓦魯總理拿塔諾率團來訪，兩國在潔淨能源領域合作達成具體共識，共同努力邁向2050淨零排放目標。

蔡總統認為，新的一年，面對疫後經濟復甦、氣候變遷等國際挑戰，兩國會一起努力，促進永續發展，為全球進步繁榮做更多貢獻。

隨後致詞的泰歐表示，吐瓦魯國會與人民非常肯定台灣傑出防疫表現，尤其是2020年疫情最嚴峻時，台灣致力解決全球衛生議題和其他當前問題，造福並保護眾人，這份努力值得認可。

他說，從疫情爆發前、到疫情爆發以來，吐瓦魯在醫療設備和預算資源方面獲得台灣大力支持，讓吐瓦魯政府可以為符合條件民眾接種疫苗，並控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳播。

談及台灣對吐瓦魯在醫療方面的支持，泰歐認為，如此慷慨行為，展現出台灣有能力幫助世界，因應全球危機，解決世界關鍵問題，也展現出台灣有能力也願意幫助鄰國、盟友和有需要的國家。因此，吐瓦魯將持續支持並提倡台灣以觀察員身分參與聯合國世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約和國際民航組織等。

他說，吐瓦魯是台灣在太平洋地區的第一個邦交國，早在1979年就建交，吐國人民也樂見兩國邦誼逐年深化。台灣資助的計畫持續增加，包括提升吐瓦魯手機、網路公共服務、人類發展、健康、農業科技、文化等項目。

泰歐表示，人才培育對吐瓦魯至關重要，近年來吐瓦魯因為護士短缺，通常從斐濟、吉里巴斯招聘護士，目前仍有一些來自兩國的護士在吐瓦魯工作，為解決人才短缺問題，感謝台灣資助斐濟國立大學提供的在線護理課程，讓吐瓦魯護士助理能獲得護理證書，2022年12月已有10多名吐瓦魯護士助理從斐濟國立大學畢業，未來有更多合格護士為吐瓦魯人民服務。

他說，吐瓦魯會持續推動國會外交以及相關合作項目；吐瓦魯將持續堅守民主、正義、人權等價值，這也是台灣所堅守的原則，兩國一定要持續合作，以實現民主、法治、人權、和平等目標。（編輯：楊凱翔）1120109