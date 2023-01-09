中國開放國門 蘇貞昌：持續監測移入病例、變異株

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌9日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 112年1月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北9日電）行政院長蘇貞昌今天說，中國昨天已開放國門，雖台灣採取加強防疫措施，但請指揮中心持續監測境外移入病例及變異株檢測情形；另規劃春節假期啟動新一輪長者及幼兒免費領家用快篩試劑。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌說，目前從中國入境台灣的旅客，仍有近2成的陽性確診率，基於保護國內珍貴防疫資源，台灣並沒有開放中國觀光客來台，有鑒於中國昨天已開放國門，將有大批中國遊客擴散到世界各地。

蘇貞昌表示，雖然台灣與部分國家同步對自中國入境旅客採取加強防疫措施，但也請指揮中心持續監測境外移入病例及變異株檢測情形，並隨時滾動檢討相關入境管制因應措施。

蘇貞昌說，農曆春節將至，請指揮中心持續盤整家用快篩試劑庫存，規劃因應春節假期啟動新一輪長者及幼兒免費領取家用快篩試劑。

指揮中心指出，中國本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，老年族群感染數及重症數都增加；官方公布疫情指標呈低估，推估多地感染率約5到8成，農村及中小城鎮地區疫情上升，預估1月中下旬達高峰，春運可能使高峰提前來臨，另出境人流大幅增加，也增加國際間傳播風險。

指揮中心說，國內疫情部分，本週疫情雖有稍降，但隨年節將近，民眾聚餐以及春節前返國高峰期，預期將維持這一波疫情高峰，指揮中心將持續監測國內變異株檢出情形及嚴重度變化。

指揮中心表示，截至2022年年底，家用快篩試劑庫存約有4725.7萬劑，為保護高風險族群，目前將規劃新一輪長者及幼兒免費領取快篩試劑；截至1月6日止，地方政府家用快篩試劑庫存量計571萬3365劑，將要求地方政府做好庫存管理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

指揮中心指出，預估農曆春節前兩週，從中國入境訂票人數已增至1萬1027到1萬3047人次；1月1日至7日實施自中國直航航線入境旅客採檢唾液PCR，累計採檢8222人，陽性1564人，陽性率約為19%；1月7日金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，累計採檢37人，陽性7人，陽性率約為18.9%。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.9%，第3劑為75.9%，第4劑施打率則為20.3%，累積施打已超過6559萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。（編輯：翟思嘉）1120109