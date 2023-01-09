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蔣萬安推道路更新 柯文哲：卸任前有編相關預算

2023/1/9 15:29（1/9 15:36 更新）
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台灣民眾黨主席柯文哲（右）9日到基隆市政府拜會市長謝國樑（左），分享8年的台北市執政經驗。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年1月9日
台灣民眾黨主席柯文哲（右）9日到基隆市政府拜會市長謝國樑（左），分享8年的台北市執政經驗。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年1月9日
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（中央社記者沈如峰基隆9日電）台北市長蔣萬安上任後表示會進行道路優化更新。前台北市長柯文哲今天表示，前台北市長郝龍斌卸任前曾改善過，所以他任內馬路維修費就較低，但他卸任前修馬路預算有大幅提升。

台灣民眾黨主席柯文哲今天前往基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑，分享8年的台北市執政經驗。

謝國樑表示，他推動將基隆市升格為直轄市，柯文哲過去在台北市的智慧城市執政經驗就是最好借鏡。

柯文哲接受媒體聯訪，記者詢問，蔣萬安上任不久就整修馬路，是否會被認為柯文哲在台北市長任內沒改善？

對此，柯文哲指出，道路鋪整後，有它的使用週期。郝龍斌任內的最後1、2年，有花費一筆錢把台北市的道路大幅整修，因此後來在他的任內每年花在馬路維修費用就比較低。

柯文哲說，他卸任前，市府有針對台北市的馬路進行體檢，發現差不多8年的時間，有些道路開始要壞掉，所以他在卸任前，修馬路預算有大幅提升。

他指出，一個城市都有按實際工程狀況編列預算，所以今年民眾在台北市會看到較多的鋪馬路工程。（編輯：戴光育）1120109

#柯文哲
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柯文哲
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