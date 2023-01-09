賴清德：世代合作 民進黨才會有源源不絕力量支持

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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨主席補選候選人賴清德說，民進黨必須持續為理想發聲、持續向社會取才、持續與大眾對話，唯有世代合作，民進黨才會得到源源不絕的力量跟支持，這也是他未來一定會落實的重要目標。

賴清德今天透過臉書表示，他7日晚間與立委吳思瑤、洪申翰，向50位與民進黨並肩作戰的青年，分享民進黨這次敗選檢討，以及未來可以共同努力目標。

賴清德說，感謝大家坦率、深刻的心聲。他也跟大家説，青年如醫生，自己是以病人家屬忐忑不安的心情，向大家探詢民進黨是否還能「有救」。所幸，看到大家踴躍發言的程度，表示仍有許多青年願意與民進黨一起奮鬥。

他認為，民進黨要持續進步，要和社會有更好的連結。就像這場青年座談會一樣，要清楚了解社會各族群需求，並了解未來應該要用什麼樣的理想，說服台灣人民繼續並肩同行。

賴清德說，這次選舉，年輕人的投票選擇是關鍵。有青年提到，政府有義務降低青年對生活的無力感，包含居住花費飆漲、雙薪家庭後援不足、婚育對女性職涯不友善、原鄉經營不夠年輕化，以及必須改變青年政治工作者的受困感，包含低薪、欠缺支持及培育系統、政二代參政模式等問題，另外應有定期與黨高層、黨內及府院黨跨部門溝通的機制。

賴清德表示，就如同大家說的，民進黨必須持續為理想發聲、持續向社會取才、持續與大眾對話，唯有世代合作，民進黨才會得到源源不絕的力量跟支持，這也是他未來一定會落實的重要目標。

他說，他知道，比起過去的政績，大家更期待未來的具體做法。除了強化地方及中央黨部的宣傳管道，他也會盡全力為所有年輕的工作夥伴，建立暢通的對話平台。（編輯：趙蔚蘭）1120109