游錫堃接見立陶宛國會訪團 邀議長希米利特訪台

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（中央社記者范正祥台北10日電）立陶宛國會訪問團今天拜會立法院，院長游錫堃感謝立陶宛對台灣的支持，並邀請立陶宛國會議長希米利特訪問台灣。

立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）、國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）率領的訪團今天訪問立法院。

游錫堃致詞表示，立陶宛是台灣最重要的友邦之一，去年61位議員聯名簽署支持台灣參與世界衛生組織（WHO），在疫情肆虐的2021年，各國將疫苗視為珍稀物資之際，立陶宛無懼中共威嚇，兩度捐贈台灣26萬劑疫苗，是繼美國、日本後的第3國，也是歐洲第一個對台灣雪中送炭的國家，珍貴友情令台灣人民點滴在心。

2021年立法院舉辦「開放國會論壇」，莎卡琳恩遠道來台參加，結果和游錫堃一同被中共列入制裁名單。游錫堃今天特別向莎卡琳恩致意表示，現在兩人好似同獲國際認證的「民主自由勳章」，相處備感親切。

游錫堃表示，立陶宛不懼強權脅迫，堅定地支持台灣，台灣也一定會堅定與國際民主國家共同對抗威權獨裁體制，捍衛自由民主價值；他也呼籲，全球民主國家一起全力支持台灣對抗侵略與霸凌，以利進一步催化中國的民主化。

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游錫堃並邀請立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）訪台。游錫堃去年7月曾訪問立陶宛，受到希米利特熱情接待 。

立陶宛國會訪問團並與各黨派立委交流，在座的還包括擔任台灣與波羅的海三國國會議員友好協會會長的民進黨立委邱志偉，立院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇，國民黨團首席副書記長謝衣鳯，台灣民眾黨團總召邱臣遠，以及時代力量黨團總召邱顯智等人。（編輯：郭無患）1120110