備戰2024 國民黨發言人團改組平均30歲

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）備戰2024大選，國民黨重新調整發言人團隊，今天公布9位平均年齡30歲的正副發言人；文傳會主委洪孟楷說，國民黨展現年輕改革的決心，將一步步邁進，獲得人民更多信任。

國民黨今天下午召開記者會，公布全新發言人團隊，由林家興、李明璇、楊智伃、蕭敬嚴擔任發言人，周羿希、郭音蘭、呂謦煒、陳暉、廖偉翔擔任副發言人，強化議題攻防與論述。

李明璇在韓國瑜參選高雄市長時嶄露頭角，曾主持韓國瑜北漂青年座談會，被封為北漂最美主持人，去年九合一選舉擔任國民黨高雄市長候選人柯志恩團隊發言人，外型甜美，深受支持者喜愛。

蕭敬嚴曾任國民黨青年團總團長及青年部主任，去年九合一選舉代表國民黨投入新北市第10選區議員選舉，但不幸落敗。

洪孟楷表示，年輕活力、區域平衡、學歷保證是發言人團3大特色。9位成員中有6位8年級生，平均年齡約30歲，最年輕僅26歲，將透過年輕人的真誠、專業發揮即戰力。

他說，團隊成員來自北中南，重視各地聲音，且無論是擁有碩士學歷或正就讀研究所，保證論文都是自己寫的。期盼借助年輕力量提升戰力，以面對大選考驗，也盼培育更多人才貢獻社會。

發言人團隊中最年輕的楊智伃說，期盼未來繼續拿著麥克風，為台灣、中華民國發聲。

曾任國民黨青年團總團長、高雄市黨部發言人的呂謦煒表示，希望能將南部基層觀點帶進國民黨，秉持走對的路、提對的人、無私無我、團結的精神繼續打拚。（編輯：謝佳珍）1120110