台吐簽聯合聲明 游錫堃：深化兩國國會交流

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（中央社記者王揚宇台北10日電）立法院長游錫堃今天與吐瓦魯國會議長泰歐共同簽署「中華民國（台灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」。游錫堃說，簽訂這項聲明，除可深化兩國國會交流，也能促進雙方產業合作和經驗分享。

泰歐（Samuelu Penitala Teo，另譯：戴伊歐）表示，近年中國勢力日益增加，也將版圖擴展到太平洋地區，包含索羅門及吉里巴斯的外交政策皆轉向中國，但「吐瓦魯絕對不會這麼做」，因為吐瓦魯與各國的情誼建立在民主自由、普世價值上，也會持續支持台灣參與國際組織。

游錫堃伉儷今天在秘書長林志嘉、顧問周雅淑及立委孔文吉、邱志偉等人陪同下，會見泰歐伉儷訪問團一行，並簽署聯合聲明。

聯合聲明中提到，「兩國國會正副議長及相關委員會委員及其他國會議員將適時互訪，並舉行定期或不定期磋商。必要時兩國國會得締結協定，據以促進更密切之合作關係」。

至於雙方國會磋商及合作的主題包括，加強兩國在政治、經濟、文化、科學、技術、人文及其他共同關切範疇內之雙邊合作；建立法律基礎以規範兩國間各領域之關係，希望促進談判之進行；與雙方利益有關之問題，特別是有關疫後經濟重建及氣候變遷調適；支持中華民國（台灣）參與聯合國相關會議、機制及活動等。

游錫堃說，吐瓦魯是台灣在太平洋最殷實的好友，過去2年在疫情中，僅能透過視訊參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會與泰歐互動，今天終於能面對面接待，備感興奮。

游錫堃認為，當前太平洋地區是兵家必爭之地，中國也伸手進入該區域，影響力越來越大；在此情況下，吐瓦魯仍勇於向中國霸權表明自身立場，他要再次代表台灣國會向吐瓦魯致上最高的敬意。

游錫堃提到，近年的語言及人類學研究發現，台灣是南島語系的起源，比如吐瓦魯語和許多台灣原住民的部分語彙相似，像是數字「5」，不論是台灣的阿美族語、排灣族語、卑南族語，或是吐瓦魯語，都是「lima」。

游錫堃說，這證明台灣和吐瓦魯不僅現在共享民主價值，甚至追溯到幾千年前，在語言、文化和生活方式就有著深厚的連結。

泰歐表示，吐瓦魯與台灣於1979年建立邦交，是台灣在太平洋地區邦交最久的國家，相信吐瓦魯與台灣不僅是有深厚的友誼，更是兄弟之情，不只共享樂、也共患難。

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泰歐指出，吐瓦魯1978年脫離英國獨立後，一直沒有自己的國會大廈，是台灣幫助吐國興建國會大廈，因此他要藉這個機會再次感謝台灣政府及人民的協助。

媒體詢問游錫堃，日後是否率團出訪吐瓦魯；他說，上任2年多來，因受疫情影響並沒有很多出訪機會，他也希望能多到國外交流，礙於疫情尚未有這樣的安排，但還是有很多交流的機會，例如將持續辦理APPU年會等，也歡迎吐瓦魯的貴賓多多來到台灣訪問，把台灣當成自己的家。（編輯：趙蔚蘭）1120110