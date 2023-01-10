銓敘部：公務人員退休 16日起改發新式數位證

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（中央社記者陳俊華台北10日電）銓敘部今天說，為落實考試院推動數位治理政策目標，並便利退休公務人員運用，從民國98年實施至今已逾14年的實體公（政）務人員退休（職）證，從112年1月16日起，將改為新式數位退休（職）證。

銓敘部透過新聞稿表示，新式數位退休（職）證是介接行政院人事行政總處公務人員個人資料服務網（MyData）製發，退休（職）公（政）務人員可透過電腦、手機等裝置，以自然人憑證、健保卡或行動身分識別（Fido）等電子憑證，登入該網站並驗證身分後，即可下載數位退休（職）證，或自行列印紙本留存。

銓敘部說，新式數位退休（職）證上除有銓敘部部徽浮水印，並提供QR Code作為驗證，如有驗證真偽及其內容正確性需求時，只需以手機、平板電腦或其他行動裝置掃描QR Code，即可檢驗數位退休（職）證的有效性。

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銓敘部表示，有關新式數位退休（職）證的相關措施，今日已通函下達給各人事機構，從112年1月16日以後退休（職）生效的公（政）務人員採隨案辦理，已審定案件從16日起、新審定案件從審定函發文日起第3天後，就可登入MyData網站查詢、下載。

銓敘部指出，至於112年1月15日以前退休（職）生效的公（政）務人員，則採申請辦理，視個人需求由本人或經由服務機關向銓敘部提出申請後，也可以相同方式下載；原已持實體退休（職）證者，如不換發新式數位退休（職）證，原有實體退休（職）證仍然可以繼續使用。（編輯：趙蔚蘭）1120110