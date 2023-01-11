政院認定謝曉星性騷 立委籲營造性平工作環境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北11日電）原能會主委謝曉星被認定性騷，行政院長蘇貞昌下令免職送監院調查。立委今天表示，行政院不能把這次調查結果當作是終點，期待行政院檢討並努力改進相關法制政策，營造性別平等的工作環境。

行政院今天公布謝曉星遭指控性騷擾、霸凌的調查報告，指其選任及面試部屬時涉性別歧視，也會肢體接觸部屬或評論其身材打扮等，成立敵意性工作環境的性別騷擾；謝曉星已遭蘇貞昌免職，並移送監察院調查。

對此，民進黨立委賴品妤透過影片指出，作為行政機關首長，本來就要接受最高標準的檢視，行政院不能把這次調查結果當作終點，應該要更引以為戒、通盤檢討，彌補不足。

賴品妤建議，過去很多民間團體與立委都倡議過，應該修正性別工作平等法，特別是雇主本身是加害人的情況下，相關程序規範、罰則等有不足之處，行政院應提出修法版本；另外，各行政部門檢查性平案件處理流程時，也應該考量如果加害者是行政機關首長時，該怎麼處理。

民進黨立委范雲在臉書發文提到，這應該是歷史上第一位因為性別歧視與性騷擾成立，被免職的政務官，她希望這個案例，能夠讓所有遇到性騷擾、性別歧視的員工，未來都能勇敢的站出來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

范雲說，希望此事件能使謝曉星深切反省，期待行政院持續努力改進相關法制政策，營造性別平等的工作環境。

時代力量立委王婉諭發布新聞稿表示，行政院必須要徹底檢討各部會內部的性別平等概念、性騷擾申訴處理機制是否落實、完備，否則不但無法成為民間企業的表率，更是淪為社會大眾的笑柄，未來要如何要求一般民間遵守性別工作平等法的規定。（編輯：林興盟）1120111