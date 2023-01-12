綠委籲政府代償學貸 減輕青年債務壓力

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民進黨立委賴惠員（左起）、范雲、鍾佳濱、何欣純、吳思瑤、賴品妤12日共同舉行記者會，呼籲行政院除了普發新台幣6000元現金外，直接從1800億元當中勻出40億元，提供10萬名年資淺、薪水低的社會新鮮人，由教育部接受申請代償今年度應償還的就學貸款，減緩青年債務壓力。中央社記者徐肇昌攝 112年1月12日

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（中央社記者王揚宇台北12日電）民進黨立委鍾佳濱等人今天召開記者會，呼籲政府除普發現金外，建議就10萬名年資淺、薪水低的社會新鮮人，由教育部接受申請，代償其今年度應償還的就學貸款，金額約40億元，減緩青年債務壓力。

全國稅收去年超徵新台幣4500億元，針對中央可運用的1800億元，民進黨立委鍾佳濱、范雲、何欣純、吳思瑤、賴品妤、賴惠員今天繼續召開減負擔年好過系列記者會，主題為「全民領現金新台幣6000元、代償學貸助青年」。

立法院財政委員會召委鍾佳濱認為，目前有43萬名學貸族正在償還學貸，總餘額約為770億元，而教育部目前提供的學貸緩繳措施，恐加深社會對學貸族不打算還的成見。

鍾佳濱建議，在全體43萬名學貸族中，針對其中10萬名年資淺、薪水低的社會新鮮人，由教育部投入40億元接受申請代償今年度應償還的就學貸款，幫助青年度過不景氣與債務困境。

范雲說，學貸青年背後反映出政府挹注高等教育的資源不足與分配不均，政府應該拿出更多資源，挹注給高等教育中的弱勢方，而學貸減免是一個值得考慮的方案。

吳思瑤表示，支持將經濟發展紅利分享於民，尤其擴大嘉惠青年，希望教育部也要提出自己的政策看法，就代償學貸等議題做通盤討論，而她個人主張政府應補貼學貸利息、全面緩繳1年等。

何欣純說，支持政府代青年還學貸，而當物價波動、通膨嚴重的情況下，希望政府調整學貸款辦法相關內容，與時俱進，照顧更多在門檻邊緣孩子。

賴品妤呼籲，行政院宣布普發現金的同時，應一併研議學貸等相關政策的不足之處，例如放寬申請緩繳本息門檻，加強相對弱勢群體的照顧。（編輯：楊凱翔）1120112