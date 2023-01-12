租賃專法三讀 內政部：住宅租賃契約全面適用消保法

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（中央社記者陳俊華台北12日電）立法院今天三讀修正通過租賃住宅市場發展及管理條例部分條文，內政部代理部長花敬群說，修法明定住宅租賃契約全面適用消保法規定，並增訂包租業的轉租案件，應納入申報實價登錄。

為使租屋資訊透明化，反映真實租屋市場價格，立法院會今天三讀修正通過租賃住宅市場發展及管理條例部分條文，建立租屋實價登錄機制，明定包租業的租賃住宅轉租案件，應於簽訂轉租契約之日起30日內，向地方主管機關申報登錄成交案件實際資訊。

內政部透過新聞稿表示，目前租屋市場的房東普遍是經常反覆出租住宅，其所訂定租賃契約屬於消保法規定的消費關係，所以租約如有違反政府公告的定型化契約規範時，房客可向地方政府消保官提出申訴、要求改善，房東不予改善時有相關罰則；遇有租約爭議時，也可向消保官申請調解。

內政部說，但遇有少數房東是首次出租住宅情形時，其所訂租賃契約，因非屬消費關係，則無法依消保法相關規定處理。

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內政部表示，這次修法，考量一般民眾難以區分判斷其租約是否屬消保法規定的消費關係，為協助民眾處理租約糾紛，周延租屋保障，所以修正住宅租賃契約全面適用消保法的定型化契約規範、違規罰則及爭議處理等規定。

內政部指出，為促進租屋市場資訊公開透明，這次修法也增訂包租業的轉租案件應申報實價登錄，其租金等資訊並將對外提供查詢；現行規定包租及代管業應按季提供租賃住宅相關資訊給地方政府，也修正期程縮短為訂約後30日內提供，以利政府更能即時掌握分析租賃資訊，逐步推動租屋資訊透明化。（編輯：翟思嘉）1120112