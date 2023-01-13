邀郭台銘回國民黨？朱立倫：認同理念者都歡迎

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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市長張善政今天陪同前總統馬英九、國民黨主席朱立倫至大溪頭寮陵寢謁陵。針對是否邀請鴻海集團創辦人郭台銘回國民黨，朱立倫說，只要認同黨的理念，每一位都歡迎。

前總統蔣經國逝世35週年，張善政上午8時先後陪同馬英九、朱立倫在大溪頭寮陵寢獻花致敬；蔣家後代、台北市長蔣萬安則獨自在上午6時許前往謁陵，未受訪。

朱立倫接受媒體聯訪時表示，國民黨堅持走蔣經國的路線，也是最愛台灣、最愛民眾的路線；蔣經國永遠跟民眾走在一起，不管是建設台灣還是保衛台灣，尤其護國神山台積電、國家的重大科技交通建設，都是蔣經國當時完成的。

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針對是否有和郭台銘見面、邀請郭台銘回國民黨？朱立倫表示，「每一位我們都歡迎」，任何認同中華民國、國民黨理念、愛台灣的人都歡迎，不管原來是什麼顏色，共同目標就是團結一致，為了中華民國，必須像一個非綠大聯盟一樣努力。

張善政表示，地方議員和桃園市政府觀光旅遊局，對於兩蔣園區的規劃有想法，將來幾個月裡，會把發展藍圖做得更具體。（編輯：郭諭儒）1120113