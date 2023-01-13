更多編輯台推薦新聞：
台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看
產經

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看

NASA韋伯望遠鏡首度觀測到系外行星 大小與地球相仿
科技

NASA韋伯望遠鏡首度觀測到系外行星 大小與地球相仿

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

邀郭台銘回國民黨？朱立倫：認同理念者都歡迎

2023/1/13 10:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市長張善政今天陪同前總統馬英九、國民黨主席朱立倫至大溪頭寮陵寢謁陵。針對是否邀請鴻海集團創辦人郭台銘回國民黨，朱立倫說，只要認同黨的理念，每一位都歡迎。

前總統蔣經國逝世35週年，張善政上午8時先後陪同馬英九、朱立倫在大溪頭寮陵寢獻花致敬；蔣家後代、台北市長蔣萬安則獨自在上午6時許前往謁陵，未受訪。

朱立倫接受媒體聯訪時表示，國民黨堅持走蔣經國的路線，也是最愛台灣、最愛民眾的路線；蔣經國永遠跟民眾走在一起，不管是建設台灣還是保衛台灣，尤其護國神山台積電、國家的重大科技交通建設，都是蔣經國當時完成的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對是否有和郭台銘見面、邀請郭台銘回國民黨？朱立倫表示，「每一位我們都歡迎」，任何認同中華民國、國民黨理念、愛台灣的人都歡迎，不管原來是什麼顏色，共同目標就是團結一致，為了中華民國，必須像一個非綠大聯盟一樣努力。

張善政表示，地方議員和桃園市政府觀光旅遊局，對於兩蔣園區的規劃有想法，將來幾個月裡，會把發展藍圖做得更具體。（編輯：郭諭儒）1120113

#朱立倫
#郭台銘
#國民黨
朱立倫
內閣改組傳聞 朱立倫：不反省檢討換誰都一樣國民黨尾牙 朱立倫：抱歉無法給予豐厚年終獎金
郭台銘
郭侯密談2024？柯文哲：我也跟郭台銘見過很多次2024大選 朱立倫：無私無我、走對路提最強候選人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族