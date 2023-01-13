藍籲先審特別條例再討論總預算　綠：司馬昭之心

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北13日電）國民黨立法院黨團大會今天上午研商中央政府總預算案相關事議，所有黨籍立委一致決議，希望立法院會先審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，再討論總預算案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天接受媒體聯訪，對於國民黨團總召曾銘宗主張先審發現金的特別條例，再審總預算案；柯建銘認為，這是政治操作，曾銘宗可能看到民進黨有內閣改組問題，因此就先卡住總預算案，司馬昭之心，大家都看得懂。

國民黨團總召曾銘宗指出，有關立法院要不要延會，或關於總預算案協商，國民黨團要不要簽署朝野協商共識，經過今天上午黨團大會後，已一致作成決議。

曾銘宗表示，行政院既然已經把「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案送至立法院，而且草案理由中也特別提到全球經濟面對嚴峻挑戰，政府將以穩定經濟民生為最優先任務，所以今天國民黨團大會一致決議，要回應全民拚經濟的想法，也跟黨團長期以來主張普發現金來紓解民困的強力主張一致，黨團大會一致決議，希望先審普發現金特別條例，趕快通過、趕快發現金。

另外，曾銘宗說，有關民國112年度中央政府總預算案，國民黨團也希望納進立法院延會，盼能儘快完成三讀，希望大概在1月20日左右或本月底前完成審議。

曾銘宗指出，去年總預算在當年1月28日三讀，前年總預算在當年1月29日三讀，所以假設在今年1月20日或本月底完成今年總預算三讀，跟近年來的比較沒有比較慢。

曾銘宗說，呼籲民進黨不要抹黑國民黨，大家一起來拚經濟、拚民生。

對此，柯建銘表示，過度的政治操作、言而無信，對國民黨來說不見得是好事，也希望國民黨不要選贏後被勝利沖昏了頭，老百姓會很厭惡。

柯建銘指出，總預算比較重要，還是政治操作比較重要；總預算比較重要，還是特別條例比較重要。奉勸國民黨按照原本的朝野共同承諾，今天趕快簽署總預算協商結論，讓保留的案子在院會表決。

至於特別條例部分，柯建銘說，這當然可以討論，也可以開臨時會奉陪，但程序可以走到哪個程度，大家心裡要有個底，而他認為只會到逕付二讀，因為要排除朝野協商一個月的冷凍期，4個黨團都要同意，這有固定的時程與法律要件。

關於總預算案該如何處理，柯建銘表示，立法院這會期延會到此，已經是最後一天，而前院會的議程之前就已排定，根本就沒有特別條例的議程，稍晚也會朝野協商，民進黨團不會放棄。

立法院長游錫堃也在上午10時30分召集協商，目前朝野協商仍進行中。（編輯：蘇龍麒）1120113