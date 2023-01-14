高嘉瑜遭民進黨員嗆 柯文哲：政黨要允許不同聲音

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民進黨立委高嘉瑜日前出席民進黨主席補選候選人賴清德台北政見會遭黨員怒嗆「下台」。台灣民眾黨主席柯文哲（圖）14日表示，不管是台北市議員王世堅還是高嘉瑜，相信他們都忠於民進黨，一個黨還是要允許不同聲音。中央社記者鄭清元攝 112年1月14日

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（中央社記者郭建伸台北14日電）民進黨立委高嘉瑜日前出席民進黨主席補選候選人賴清德台北政見會遭黨員怒嗆「下台」。台灣民眾黨主席柯文哲今天說，不管是台北市議員王世堅還是高嘉瑜，相信他們都忠於民進黨，一個黨還是要允許不同聲音。

民進黨主席補選15日投票，副總統賴清德12日在台北舉辦「向黨員報告」政見發表會，與會的高嘉瑜遭黨員噓聲喊「下台、背骨」。

柯文哲今天和台北市前副市長黃珊珊、民眾黨立委邱臣遠、民眾黨台北市議會黨團副主任吳怡萱前往中正萬華聯合服務處發春聯給民眾，也當場揮毫寫春聯。

有關高嘉瑜、王世堅等人最近的遭遇，柯文哲說，不管是王世堅、還是高嘉瑜，相信他們都忠於民進黨，一個黨還是要允許不同聲音。

柯文哲說，他講話已經夠直白，但高嘉瑜還更直，「實在有夠白目」，但相信高嘉瑜是出於善意，「不需要霸凌她（高嘉瑜），這是不對的」。

有關行政院昨天核定捷運汐東線，柯文哲認為，環狀線至少花掉新台幣2300億元，如果加上每個環狀線車站的都市計畫重整，估計超過4000億元。

他指出，資源畢竟不是無限，政治上要決定優先順序，如要選擇，環狀線還是第一優先，因為這能馬上解決內湖的問題，但柯文哲仍說，這是他個人想法，新的台北市政府當然也有想法。（編輯：郭無患）1120114