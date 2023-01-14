向黨員報告 賴清德籲黨內團結、重新找回基層

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（中央社記者張榮祥台南14日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天在台南、屏東「向黨員報告」，並闡述當選後四大工作，必須團結黨內力量，擦亮民進黨執政招牌，重新找回基層，守護台灣。

參選民進黨黨主席的副總統賴清德下午出席屏東「向黨員報告」政見發表會指出，人民是國家的主人，不論什麼原因做出投票決定，黨都要誠心接受，在失敗中學到教訓，勇敢面對、誠心提出檢討政策，才有機會重新再起。

賴清德同時提到當選後的4大工作，他表示，團結黨內力量，團結不該只是口號，應落實到每個縣市，把過去所有埋怨及心結打開；民進黨面對的不是個人輸贏和黨的勝利與否，而是台灣的安全。

賴清德強調要重新擦亮民進黨「清廉勤政愛鄉土」、「綠色執政，品質保證」招牌，將個人利益放在旁邊，重視國家和都市利益，重新找回社會認同與信賴。另外，民進黨要栽培年輕人，建立公平公開公正的初選制度，讓每個人透過制度爭取為社會服務的機會，重新找回基層，協助年輕人參選。

賴清德表示，民進黨要守護台灣，促進台灣民主、和平與繁榮，透過拚經濟、顧民生、強國防，讓人民看到民進黨就安心。

賴清德晚上再趕到台南「娘家」舉辦最後一場政見發表會，面對現場熱情支持者痛批民進黨全面執政後表現讓人非常失望；賴清德自承心情沉重及痛心，要求台南黨公職要記取教訓，職務最高的人責任最大，得在最短時間找回台南的光榮。

賴清德表示，看到現場踴躍發言，代表大家未放棄民進黨；對於去年11月26日縣市長選舉遭遇空前挫敗，民進黨要接受人民的決定和批判。

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「向黨員報告」屏東場，民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄、縣長周春米和前縣長潘孟安都出席。現場座無虛席，黨員砲火四射，點名假訊息、黑道、低薪，還指少數綠營民代扯後腿，屏東縣長黨內提名初選殺得刀刀見骨，埋下裂痕選後無人調解，導致九合一選舉大敗。

晚間台南場在關帝廟旁停車場舉行，台南市長黃偉哲與台南市的6席立委林俊憲、王定宇、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、賴惠員，以及民進黨台南市黨部主委潘新傳全員到齊，一字排開坐在台上聆聽黨員意見。面對台下黨員發言砲火四射，賴清德更率黨公職鞠躬道歉。（編輯：孫承武）1120114