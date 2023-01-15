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民進黨主席補選 蘇貞昌到新莊投票盼黨員支持賴清德

2023/1/15 09:04
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（中央社記者陳俊華新北15日電）民進黨主席補選今天投票，行政院長蘇貞昌上午8時即在新莊投票所排隊投票。他說，副總統賴清德願意承擔黨主席重任，希望黨員能踴躍投票，讓賴副總統出任黨主席後更有力量，能夠順利推動黨務。

民主進步黨第17屆黨主席補選今天投票，賴清德將在18日接任黨主席，任期到2024年5月20日。

蘇貞昌上午8時在民進黨立委吳秉叡、新北市議員翁震州等人陪同下，到新莊中港國小投票。蘇貞昌抵達前，已有民眾在投票所外排隊，蘇貞昌與黨員一起排隊，並關心黨員是否記得帶身分證、提醒民眾天氣變涼要顧好身體，也有黨員開心地與蘇貞昌合照。

蘇貞昌受訪時表示，賴副總統願意在此時出來承擔黨主席重任，應該給賴副總統支持，希望所有黨員都能出來踴躍投票，讓賴副總統出任黨主席後更有力量，能夠順利推動黨務。

民進黨去年九合一選舉敗選，原兼任黨主席的總統蔡英文辭去黨主席一職，由高雄市長陳其邁代理黨主席。（編輯：林淑媛）1120115

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