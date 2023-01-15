更多編輯台推薦新聞：
唐鳳接受路透社專訪 指台灣準備助烏克蘭數位重建
政治

唐鳳接受路透社專訪 指台灣準備助烏克蘭數位重建

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨1/300
首頁 / 政治

民進黨主席補選 陳其邁籲黨員踴躍投票支持新主席

2023/1/15 11:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）民進黨主席補選今天投票，兼任代理黨主席的高雄市長陳其邁上午完成投票後說，高雄今天天氣很好，希望黨員踴躍投票，用實際行動及民主程序來支持新任黨主席。

陳其邁今天上午前往鼓山區龍華國小投票，並在投票後接受媒體聯訪表示，今天投票日陽光普照，高雄天氣非常好，希望黨員踴躍投票，用實際行動、民主程序來支持新任黨主席。

陳其邁說，未來一年，包括黨務革新及政務推動都需要黨政合作，讓民進黨能引領台灣社會進步，所以新任黨主席非常重要，希望所有黨員也趁著黨政需要大力改革、推動台灣進步價值時，都能踴躍投票，用實際行動參與黨內民主。

民進黨第17屆黨主席補選今天投票，副總統賴清德可望在18日接任黨主席，任期到2024年5月20日；陳其邁也將於18日卸下代理黨主席職務。

陳其邁上午投完票後，接著到蓮池潭及左營元帝廟發放小紅包，並接受媒體聯訪表示，今年高雄燈會在蓮池潭舉行，周邊有很多景點和廟宇，過年期間搭配燈會活動，廟宇也會點燈，讓蓮池潭燈會充滿台灣味。

陳其邁並表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已社區化、流感化，不用太緊張，但沒打疫苗或年紀大、風險高的人，若沒吃抗病毒藥物，風險會提高，所以呼籲民眾及早看醫生投藥。

陳其邁說，高市府已備足抗病毒藥物，有數倍庫存量，民眾過年期間不用擔心，市府網站上也公布有哪些診所可就醫，民眾有症狀可先快篩，但快篩可能比症狀晚顯現，因此有症狀應先戴口罩、自行隔離，保護自己和家人。（編輯：陳仁華）1120115

#陳其邁
#民進黨
#高雄市
陳其邁
高雄商圈「過好年」 陳其邁發兔年小紅包吸引買氣高嘉瑜遭嗆 陳其邁：黨員講話直接是民進黨特色
賴清德
民進黨主席補選投票 賴清德盼黨員團結承擔新使命民進黨主席補選 蘇貞昌到新莊投票盼黨員支持賴清德
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
民進黨主席補選投票 賴清德盼黨員團結承擔新使命