民進黨主席補選 陳其邁籲黨員踴躍投票支持新主席

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）民進黨主席補選今天投票，兼任代理黨主席的高雄市長陳其邁上午完成投票後說，高雄今天天氣很好，希望黨員踴躍投票，用實際行動及民主程序來支持新任黨主席。

陳其邁今天上午前往鼓山區龍華國小投票，並在投票後接受媒體聯訪表示，今天投票日陽光普照，高雄天氣非常好，希望黨員踴躍投票，用實際行動、民主程序來支持新任黨主席。

陳其邁說，未來一年，包括黨務革新及政務推動都需要黨政合作，讓民進黨能引領台灣社會進步，所以新任黨主席非常重要，希望所有黨員也趁著黨政需要大力改革、推動台灣進步價值時，都能踴躍投票，用實際行動參與黨內民主。

民進黨第17屆黨主席補選今天投票，副總統賴清德可望在18日接任黨主席，任期到2024年5月20日；陳其邁也將於18日卸下代理黨主席職務。

陳其邁上午投完票後，接著到蓮池潭及左營元帝廟發放小紅包，並接受媒體聯訪表示，今年高雄燈會在蓮池潭舉行，周邊有很多景點和廟宇，過年期間搭配燈會活動，廟宇也會點燈，讓蓮池潭燈會充滿台灣味。

陳其邁並表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已社區化、流感化，不用太緊張，但沒打疫苗或年紀大、風險高的人，若沒吃抗病毒藥物，風險會提高，所以呼籲民眾及早看醫生投藥。

陳其邁說，高市府已備足抗病毒藥物，有數倍庫存量，民眾過年期間不用擔心，市府網站上也公布有哪些診所可就醫，民眾有症狀可先快篩，但快篩可能比症狀晚顯現，因此有症狀應先戴口罩、自行隔離，保護自己和家人。（編輯：陳仁華）1120115