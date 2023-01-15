黃偉哲：民進黨將在賴清德領導下正黨紀、拚經濟

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）民進黨主席補選候選人賴清德昨晚在台南政見發表會中，帶領台南市長黃偉哲等人向黨員鞠躬道歉；黃偉哲今天陪賴清德投票後表示，民進黨將在賴清德領導下，正黨紀、拚經濟。

賴清德昨晚在台南舉辦民進黨主席補選投票前最後一場次「向黨員報告」政見發表會，不少支持者到場發言，針對多項問題要求民進黨檢討，賴清德並在會中帶領黃偉哲、6名台南區域立委及多名黨公職人員向黨員鞠躬道歉。

黃偉哲今天上午先前往設於永康區的投開票所完成黨主席補選投票，隨後再到南區南都里活動中心陪同賴清德投票，接受媒體聯訪時被問到昨晚向黨員道歉等問題。

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黃偉哲表示，民進黨面對選民的厚愛，本就有檢討改進能力，尤其台南市民過去都大力支持民進黨，現在表現不理想，表示歉意是應該的。

黃偉哲說，民進黨在2022年台南市議員選舉成績其實不錯，代表選民還是很支持民進黨，昨晚很多黨員對於民進黨在2014、2018年沒有拿下台南市議長寶座與此次驚險拿下正副議長等狀況要求檢討，對此，除了再次表達歉意，也向黨員承諾，民進黨未來將在賴清德領導下，一方面正黨紀，另一方面拚經濟。（編輯：陳仁華）1120115