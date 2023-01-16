蘇貞昌：春節緊盯疫情備妥醫療防疫物資 安心過好年

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（中央社記者陳俊華台北16日電）行政院長蘇貞昌今天說，春節連假民眾聚餐、參與活動及跨縣市旅遊的頻率將大幅提升，請指揮中心緊盯疫情發展，並監測發燒感冒藥等醫療與防疫物資，以備不時之需，讓民眾能夠安心過好年。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌今天上午7時30分召開擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形、邊境開放後現況、以及疫苗施打情況等議題。

蘇貞昌表示，感謝指揮中心應變得宜，目前針對自中國入境以及金馬地區民眾春節交通專案旅客，所執行的唾液PCR採檢措施都順利運作，成功採檢出陽性旅客，並續行相關防疫隔離措施。

蘇貞昌說，本週即將進入春節連假，民眾聚餐、參與活動及跨縣市旅遊的頻率大幅提升，請指揮中心持續緊盯疫情發展，並監測發燒感冒藥等各類醫療與防疫物資，以備不時之需，也讓民眾能夠安心過好年。

指揮中心指出，中國本土疫情仍嚴峻，住院及死亡都處高峰，各地已開始湧現春運人潮，人口流動將對疫情產生重大影響，預期春節前、後疫情上升。

指揮中心說，計劃從中國出境前往新加坡、韓國、日本、泰國等國的人數增加，長程航班則以前往美國、英國、澳洲為多，而多國已陸續宣布加強自中國入境旅客管制措施，德國、比利時、盧森堡等國已建議國民非必要勿前往中國。

指揮中心表示，國內疫情部分，全國新增病例數雖較前一週下降15%，本週進入春節前民眾聚餐、南北人群交流以及返國高峰期，指揮中心將持續監測國內變異株檢出情形及嚴重度變化。

指揮中心指出，最近一週入境17萬3577人次，其中自中國入境1萬6254人次，自港、澳入境2萬614人次，農曆春節當週自中國入境訂票人數約為1萬2197人次，預估入境人數將持續增加。

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指揮中心說，1日起實施自中國直航航線入境旅客採檢唾液PCR，至14日累計採檢2萬1478人，陽性3057人，陽性率約為14%；7日至14日金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，累計採檢579人，陽性65人，陽性率約為11%。

至於疫苗接種狀況，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.9%，第3劑為75.9%，第4劑施打率則為21.1%，累積施打已超過6593萬人次；目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。（編輯：郭無患）1120116