綠委：火山布雷系統反裝甲阻共軍登陸 非人員殺傷雷

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（中央社記者王揚宇台北16日電）美國批准售台M136火山布雷系統，有媒體報導稱政學界擔憂台灣會變地雷島。民進黨立委今天對上述言論予以駁斥，表示此次引進的地雷系統，有三段式自毀功能，是阻止敵軍登陸的反裝甲雷，不是人員殺傷雷。

美國國防安全合作署（DSCA）宣布國務院批准售台M136火山布雷系統。一輛車載火山布雷系統含960枚反戰車/人員地雷，能快速鋪出一道長1100公尺、寬120公尺雷區阻滯敵軍。

然而，有媒體報導指稱，二戰後台灣本島從未布雷，從立委到學界都疾呼此案應踩煞車，避免讓台灣成為地雷島，而且地雷具有造成不特定人員傷亡的特性，在國際上早被視為高度不道德武器。

對此，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委趙天麟今天在立法院接受媒體聯訪表示，唯一不道德的人是發動侵略的人，唯一不道德的事，是中國一直揚言不放棄武統台灣。

趙天麟說，這次美國要售給台灣的是進步的地雷系統，可分三段式自毀，在戰爭進行到一個階段後，指揮端可以直接摧毀；此外，這個地雷系統是要讓中共不敢登陸，或是即便登陸上台灣的海灘、岸上，其重裝備、裝甲車也沒辦法在台灣暢行無阻。

趙天麟指出，如果把這套系統比擬成二戰時代的地雷，這只是合理化中方在進攻台灣時可以更順暢的說法，這樣的武器裝備是要防止中共入侵。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇透過影片表示，此系統有幾個特色，例如可以快速反應、機動布署，能在10分鐘內布署960枚反裝甲地雷，而且這一次的採購專案是針對反裝甲雷，沒有人員殺傷雷，不是那種埋在地底下，當腳踩到後一鬆開就會爆炸的地雷。

王定宇接著說，此系統是針對敵軍快速攻灘頭時的反裝甲雷，也有自毀系統，而且是外顯的，縱使沒有自毀，要移除時也非常方便；此外，平常也不會布雷，而是當敵人要併吞侵略台灣時，在敵國發動前快速布署，阻礙解放軍的登陸速度。

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王定宇也表示，這對台灣陸軍來說，是可以用最少的人力、最快的速度，建置反登陸、反侵略的布雷系統。

王定宇說，有特定媒體、政治人物提出的反對理由，根本不是事實，他們會這樣反對，或許是要排除台灣擁有能阻止中共解放軍快速登陸灘頭的戰力，甚至目前有一個「中央廚房」在導引錯誤訊息，破壞台灣擁有這個能阻止中共解放軍快速登陸的反裝甲雷，不管各界贊成與否，都希望大家能了解正確訊息後再討論。（編輯：楊凱翔）1120116