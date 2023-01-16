柯文哲與日本立民黨議員座談 盼不久將來能訪日

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（中央社記者陳俊華台北16日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天與日本立民黨議員青山大人等人座談時說，高齡化、少子化是現階段台日都要面對的社會問題，希望兩黨能建立暢通溝通管道、信賴關係並互相學習，也期盼不久將來有機會去日本拜會。

亞太青年協會日本政情觀察室舉辦2023日本立憲民主黨國會議員訪台交流計畫，帶領5位日本國會議員拜會台灣民眾黨主席柯文哲、秘書長周台竹、立法院黨團總召邱臣遠與台北市議員黃瀞瑩等人。

柯文哲致詞時說，日本和台灣雖無正式邦交，但關係非常緊密，在貿易、觀光、文化等領域交流非常活躍，最近更因世界局勢改變，在國家安全防衛上具互相依存關係。

柯文哲表示，他常說政治上敵人要少、朋友要多，國際關係也一樣，互相包容、平等、尊重及共享繁榮，是他的一貫信念。在外交政策上，採爭取兩岸和平主導權當作優先原則，期望跟周邊區域建立暢通的溝通管道，減少誤判、衝突的可能性。

柯文哲指出，民眾黨希望透過化解對立、互相包容，達到社會共榮目標，這和追求和平、致力社會多樣性的立憲民主黨相同；高齡化、少子化是現階段台日都要面對的社會問題，希望兩黨建立暢通溝通管道、信賴關係並互相學習，期盼不久將來有機會去日本拜會。

日本眾議員、立民黨青年局長青山大人說，立憲民主黨是日本國會第一大在野黨，希望將來有機會取得政權；立民黨秉持自由、平等精神，以建立平等相處的社會為目標；外交層面主張透過國際合作與多溝通方式，來解決問題。

青山大人表示，他非常重視日台關係，並在黨內、國會中建立關心台灣問題的聯盟；青年局計畫今年夏天訪台，盼屆時有機會訪問民眾黨，深化兩黨間交流。

柯文哲會後受訪時表示，去日本、美國的時間要確定再說，行程安排都要2個月以上。

至於傳出新北市長侯友宜將出訪新加坡，並將柯文哲視為假想敵。柯文哲說，「不會啦」，新加坡本來就是值得學習的對象，侯友宜去新加坡很正常。

青山大人此次率領日本參議院及眾議院多位青壯派國會議員，來台進行4天訪問。（編輯：林興盟）1120116