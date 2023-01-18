跑票被開除黨籍 張芳麗：國民黨還要獻金

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）國民黨中常會今天通過中央考紀會提案，對在基隆市正副議長選舉跑票的市議員張芳麗予以開除黨籍。張芳麗說，國民黨有點「不要臉」，要開除黨籍了，還要她繳10萬元政治獻金。

張芳麗今天晚間向中央社記者表示，日前她收到國民黨寄來的匯款單，要她繳新台幣10萬元的政治獻金，她都被開除黨籍了，當然不會去繳這筆政治獻金。

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張芳麗表示，她在民國59年加入國民黨，這屆是第8次擔任基隆市議員，未來她會努力做好選民服務，並讓自己日子過得好就好，她早就提出退黨申請，開除黨籍也是預料中的結果，她並不在乎。

第20屆基隆市議會去年12月25日舉行議長選舉時，民進黨除12席黨籍議員外，在4名無黨議員中，獲得林旻勳、陳明建支持，加上親民黨楊秀玉，及張芳麗跑票轉投民進黨，選舉結果，民進黨推派的童子瑋獲得過半數16票當選議長，而原議長、國民黨籍蔡旺璉則得到14票，民進黨首次拿下議長寶座。（編輯：張銘坤）1120118