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首頁 / 政治

跑票被開除黨籍 張芳麗：國民黨還要獻金

2023/1/18 19:34
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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）國民黨中常會今天通過中央考紀會提案，對在基隆市正副議長選舉跑票的市議員張芳麗予以開除黨籍。張芳麗說，國民黨有點「不要臉」，要開除黨籍了，還要她繳10萬元政治獻金。

張芳麗今天晚間向中央社記者表示，日前她收到國民黨寄來的匯款單，要她繳新台幣10萬元的政治獻金，她都被開除黨籍了，當然不會去繳這筆政治獻金。

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張芳麗表示，她在民國59年加入國民黨，這屆是第8次擔任基隆市議員，未來她會努力做好選民服務，並讓自己日子過得好就好，她早就提出退黨申請，開除黨籍也是預料中的結果，她並不在乎。

第20屆基隆市議會去年12月25日舉行議長選舉時，民進黨除12席黨籍議員外，在4名無黨議員中，獲得林旻勳、陳明建支持，加上親民黨楊秀玉，及張芳麗跑票轉投民進黨，選舉結果，民進黨推派的童子瑋獲得過半數16票當選議長，而原議長、國民黨籍蔡旺璉則得到14票，民進黨首次拿下議長寶座。（編輯：張銘坤）1120118

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張芳麗
議長選舉跑票 基隆國民黨部通過開除張芳麗黨籍基隆議長選舉張芳麗說跑票為報恩 下午退出國民黨
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