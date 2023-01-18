會哈佛訪團 柯文哲：優先爭取兩岸和平主導權

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（中央社記者郭建伸台北18日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天偕秘書長周台竹會見美國哈佛大學費正清研究中心訪問團。他表示，會以「爭取兩岸和平主導權」為優先原則，降低誤判及衝突的可能性，而台灣不應該成為美中角力下的犧牲品。

民眾黨今天透過新聞稿指出，哈佛費正清研究中心團長戈迪溫 （Steven M. Goldstein）今天前往民眾黨中央黨部，探討疫情持續影響下的國際情勢與兩岸關係，而柯文哲也與訪團成員相談甚歡。

柯文哲表示，過去一年，疫情持續影響全世界，國際情勢與兩岸關係呈現劇烈變動，在美中持續抗衡的情況下，俄烏戰爭示警台海危機，不少民眾擔憂激化兩岸情緒。

柯文哲指出，他過去擔任台北市長期間，積極與各國際大城建立關係，更在2022年舉辦台北上海雙城論壇，期望在台海情勢緊張的情況下可以和平促進兩岸交流，未來黨務將持續落實「城市外交」政策。

談及外交政策，柯文哲表示，他會以「爭取兩岸和平主導權」為優先原則，期盼與周遭國家建立暢通的溝通聯繫管道，降低誤判及衝突的可能性，而台灣不應該成為美中角力下的犧牲品。

訪團也與柯文哲觸及兩岸問題。柯文哲表示，他的立場還是秉持「五個互相」為原則，包含互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。他強調，兩岸之間還是必須保有溝通的管道，過去民進黨高層不願與中國交流，沒有交流就沒辦法互相諒解。

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至於兵役延長議題，柯文哲認為，重點在於要先思考國軍需要改善的問題，執政黨須提出除兵役延長外，提升國防的戰略以及改善計畫，延長兵役也許是其中一個方法，但國防戰力並不會因此就變強。

柯文哲強調，如果中美問題處理好，台灣問題就解決一半，美國是台灣最重要的軍事盟友，民眾黨非常看重與美方之間的關係，希望在建立互信的基礎上，一同為促進台灣周邊，乃至整個泛太平洋的和平願景努力。（編輯：林興盟）1120118