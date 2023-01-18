練拳擊復出投身參選區域立委？ 蔡壁如：再觀察

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（中央社記者郭建伸台北18日電）台灣民眾黨前立委蔡壁如今天表示，她餘生的願望沒變，仍希望看到民眾黨主席柯文哲進入總統府。媒體詢問是否參選區域立委，她說，很多人跟她討論過參選區域立委一事，但她認為不急，可以再觀察2、3個月。

蔡壁如今天下午前往拳擊館練拳，並在臉書貼出照片，並有「重擊人生」4個字。蔡壁如受訪表示，她今天穿全身黑色系打拳，象徵從黑暗中重新開始。

媒體詢問，是否回到黨部或去柯文哲籌設的基金會。蔡壁如說，也不一定，她的每個轉角都象徵不同人生的可能，從醫院轉彎到台北市府和立法院，而現在又轉彎，人生可以往另一個方向來做。

媒體詢問是否等待柯文哲徵召，蔡壁如連說好幾次「沒有」，但其實每隔一段時間都會跟柯文哲聊，議題包含2024或是她的下一步工作。

蔡壁如強調，如果要幫到柯文哲，不一定要進到黨部或競選辦公室，大選是全國性，「想幫他就一定可以幫得到」。

由於蔡壁如曾說過餘生最大願望是把柯文哲送進總統府，媒體詢問蔡壁如願望是否改變。

蔡壁如說，願望當然還存在，連柯文哲都曾跟她確認過，外界放心；她希望這個願望可以提早實現，但也要顧及壯大民眾黨。

談及柯文哲2024角色，蔡壁如表示，民眾黨是小黨，候選人特質很重要，柯文哲的民調必須達到讓別人看得起且足以撼動選舉，別人才會願意跟他談。

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媒體追問是否可能參選區域立委。蔡壁如說，區域立委與總統是抬轎、坐轎，參選區域立委者本身能力不能太差，否則會抬轎抬到摔倒；很多人跟她討論過參選區域立委一事，但她認為不急，可以再觀察2、3個月。

蔡壁如也說，柯文哲常詢問她對新北、高雄、台南的看法，甚至暗示去經營濁水溪以南的「民眾黨沙漠」。不過她笑說，得考慮自己是否是仙人掌，才能在沙漠中活下來。（編輯：林興盟）1120118