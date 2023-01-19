長坂康正：日本會竭盡所能支持台灣和平與穩定

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院長游錫堃今天接見日本自民黨眾議員長坂康正等人。長坂康正說，日本會竭盡所能支持台灣的和平與穩定；游錫堃表示，期盼台日深化合作，攜手實現「自由開放印度太平洋」（FOIP）願景。

游錫堃今天在立法院接見及款宴日本眾議員長坂康正訪問團一行，雙方致詞時作上述表示。

游錫堃說，去年10月，長坂康正隨日華懇國慶祝賀團來台，走訪他的家鄉宜蘭縣，並在蘇澳眺望與那國島，感受台日最短的距離和脣齒相依的兄弟之情；去年11月他率團訪日，與長坂康正在日華懇的晚宴碰面，而今天是他第3次與長坂康正見面，他要向長坂康正長期挺台的行動，致上最大的謝意。

游錫堃提到，去年7月，前日本首相安倍晉三驟逝，令台灣人民不捨與心痛，而安倍晉三是堅定支持台灣的好朋友，在他的協助下，當台灣內部疫情升溫、外有中共無所不用其極打壓的艱難時刻，日本政府合計捐贈420萬劑疫苗，就像及時雨化解了台灣的燃眉之急。

游錫堃說，這樣的義舉，讓大多數台灣人都異口同聲地認定，日本確實是台灣肝膽相照的朋友。

此外，游錫堃表示，中國是威權體制國家，經濟崛起之後顯露「犯我中華者雖遠必誅」的天朝心態，對內壓迫、對外擴張，在國際上形成專制霸權與戰狼外交，不只造成印太地區的緊張，也對全球和平造成巨大威脅，而日本政府多次在國際上對台海局勢穩定提出呼籲與重視，他要表達最深的感謝。

游錫堃說，台灣與日本共享自由、民主普世價值，期盼今後可以更加深化彼此的合作關係，進而攜手實現「自由開放印度太平洋」願景。

長坂康正透過翻譯指出，期盼台灣跟日本在各領域上能再加強各種交流，深化台日關係，也衷心期盼台日友誼常存永固，日本也會竭盡所能支持台灣的和平與穩定。（編輯：翟思嘉）1120119